Пермский «Молот» порадовал болельщиков четвертой победой подряд

Главный тренер «Сокола» Лев Бердичевский отметил, что ему очень понравился первый период, как играли красноярцы, несмотря на счет. «Во втором периоде соперник стал выигрывать много вбрасываний и делал наложения, нам пришлось нелегко в этот момент. Сейчас с ребятами поговорил — насколько качественно игроки „Молота“ использовали ситуации для бросков. У нас было не меньше качественных моментов, но мы не смогли их реализовать», — проанализировал игру тренер.



Сейчас «Молот» занимает седьмое место в турнирной таблице. Заключительный матч домашней серии «Молот» проведёт 14 января против «Норильска», который сейчас занимает 14-ю строчку в таблице.