properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 18:54

Published 12 января, 18:54

Modified 12 января, 19:06

Updated 12 января, 19:06

Пермский «Молот» порадовал болельщиков четвертой победой подряд

Пермский «Молот» порадовал болельщиков четвертой победой подряд

12 января 2025, 18:54
Фото: Пресс-служба ХК «Молот».
Сейчас «Молот» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Пермский хоккейный клуб «Молот» сегодня, 12 января, выиграл у красноярского «Сокола» со счётом 5:1.

Никита Зимин и Владислав Картаев обеспечили в первом периоде комфортное преимущество, однако соперникам удалось ответить одним голом. В последующих периодах Илья Николаев и Рауль Акмальдинов окончательно привели команду к победе.

В послематчевой конференции Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот» отметил, что
«сегодня команда здорово настроилась, показала действительно хороший хоккей во всех компонентах. Это командная победа — уверенная, хорошая. Нужно зацепиться за эту игру и идти дальше».

Главный тренер «Сокола» Лев Бердичевский отметил, что ему очень понравился первый период, как играли красноярцы, несмотря на счет. «Во втором периоде соперник стал выигрывать много вбрасываний и делал наложения, нам пришлось нелегко в этот момент. Сейчас с ребятами поговорил — насколько качественно игроки „Молота“ использовали ситуации для бросков. У нас было не меньше качественных моментов, но мы не смогли их реализовать», — проанализировал игру тренер.

Сейчас «Молот» занимает седьмое место в турнирной таблице. Заключительный матч домашней серии «Молот» проведёт 14 января против «Норильска», который сейчас занимает 14-ю строчку в таблице.

Пермский «Молот» одержал вторую победу в начавшемся январе
Узнать подробнее
#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика