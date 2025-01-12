Пермский «Молот» порадовал болельщиков четвертой победой подряд

Posted 12 января, 18:54
Published 12 января, 18:54
Modified 12 января, 19:06
Updated 12 января, 19:06
Пермский хоккейный клуб «Молот» сегодня, 12 января, выиграл у красноярского «Сокола» со счётом 5:1.
Никита Зимин и Владислав Картаев обеспечили в первом периоде комфортное преимущество, однако соперникам удалось ответить одним голом. В последующих периодах Илья Николаев и Рауль Акмальдинов окончательно привели команду к победе.
В послематчевой конференции Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот» отметил, что
«сегодня команда здорово настроилась, показала действительно хороший хоккей во всех компонентах. Это командная победа — уверенная, хорошая. Нужно зацепиться за эту игру и идти дальше».
Главный тренер «Сокола» Лев Бердичевский отметил, что ему очень понравился первый период, как играли красноярцы, несмотря на счет. «Во втором периоде соперник стал выигрывать много вбрасываний и делал наложения, нам пришлось нелегко в этот момент. Сейчас с ребятами поговорил — насколько качественно игроки „Молота“ использовали ситуации для бросков. У нас было не меньше качественных моментов, но мы не смогли их реализовать», — проанализировал игру тренер.
Сейчас «Молот» занимает седьмое место в турнирной таблице. Заключительный матч домашней серии «Молот» проведёт 14 января против «Норильска», который сейчас занимает 14-ю строчку в таблице.