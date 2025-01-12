В Чусовом за пожар в пожарной части с поджигателей потребовали сотни тысяч

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела установлено, что несовершеннолетние дети находились в здании старой пожарной части. В здание зашли, что погреться, дверь внутри была не заперта. Двое из несовершеннолетних детей достали спички, стали поджигать рулон обоев. После того, как бумага начала гореть, потушить пожар не смогли и убежали из здания.