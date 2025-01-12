В Чусовом за пожар в пожарной части с поджигателей потребовали сотни тысяч

Posted 12 января, 14:25
Published 12 января, 14:25
Modified 12 января, 14:27
Updated 12 января, 14:27
Год назад в Чусовом из-за детской шалости сгорело здание старой пожарной части на улице Матросова в Чусовом. Здание принадлежало железной дороге, после ЧП общество получило от страховой компании «Согласие» более 200 тысяч рублей. После установления причин пожара страховщики вышли с иском к родителям несовершеннолетних детей в суд — с требованиями взыскать солидарно убытки в порядке суброгации в размере 271 тыс. рублей.
Из искового заявления следует, что 5 января 2024 года произошёл пожар в здании пожарного депо, принадлежащего на праве собственности ОАО «РЖД». В результате пожара, в неэксплуатируемой части здания: уничтожена кровля, потолочное перекрытие, внутренние перегородки, частично закопчено помещение гаража изнутри.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела установлено, что несовершеннолетние дети находились в здании старой пожарной части. В здание зашли, что погреться, дверь внутри была не заперта. Двое из несовершеннолетних детей достали спички, стали поджигать рулон обоев. После того, как бумага начала гореть, потушить пожар не смогли и убежали из здания.
О том, что с друзьями жгли в данном здании спички и обои никому не рассказали. По словам несовершеннолетних здание поджигать не хотели, это получилось случайно.
Согласно заключению эксперта ущерб от события, имеющего признаки страхового случая определен в размере 4,3 млн рублей. Страховая компания выплатила свою долю страхового возмещения ОАО в размере 217,6 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник по их вине.
Юрист родителей юных поджигателей обстоятельства пожара не оспаривала, просила учесть имущественное положение семей. Суд исковые требования удовлетворил частично. При вынесении решения суд учёл фактические обстоятельства дела, объем заявленных требований, оценил имущественное положение ответчиков, в связи с чем посчитал возможным уменьшить размер подлежащего взысканию материального ущерба.