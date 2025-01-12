В МЧС предупредили пермяков о гололедице и плохой погоде

В понедельник 13 января погоду в Пермском крае будет формировать периферия Азиатского антициклона, при этом фронтальный раздел будет ориентирован через северные районы региона, сообщают в ЦГМС. Поэтому здесь ожидается выпадение небольшого снега. Ветер установится южного направления, 5–10 м/с. Температурный фон ожидается ночью -12…-7°С, на севере за счет наличия облачности -7…-2°С, днём потеплеет до -6…-1°С. В Перми без осадков с умеренным ветром, ночью -12…-10°С, днём -6…-4°С.



Во вторник 14 января влияние слабо выраженной ложбины с фронтальным разделом обеспечит выпадение небольшого снега в большинстве районов Пермского края, в том числе в Перми. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -9…-4°С, днём -7…-2°С, в Перми -6 и -3°С соответственно.



В среду 15 января смещающийся Скандинавский циклон принесет небольшие и умеренные снегопады, низовые метели. Ветер по-прежнему юго-западный, но усилится в дневные часы до 9–14 м/с.