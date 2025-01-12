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Posted 12 января, 04:49

Published 12 января, 04:49

Modified 12 января, 04:51

Updated 12 января, 04:51

В полиции рассказали, почему жителя Соликамска осудили за подарок жене

В полиции рассказали, почему жителя Соликамска осудили за подарок жене

12 января 2025, 04:49
Мужчина разрешил супруге покупать себе подарки и заявил об этом в полицию.

Полиция рассказала все подробности уголовного дела в отношении жителя Соликамска, пытавшегося обманом вернуть супругу. 20 декабря его признали виновным в оговоре жены, с которой у мужчины были сложные отношения. 38-летнего мужчину обвинили в заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Судя по картотеке дела, приговор был вынесен еще 20 декабря. Размер наказания мужчине не раскрывается, но за свой поступок по закону он мог отправиться в колонию на срок до шести лет.

История началась с того, что в октябре 2024 года ревнивый муж пришел в полицию и заявил, что его супруга похитила порядка 160 тыс. рублей. Деньги она спустила, делая покупки в торговых центрах Казани. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления, но это его нисколько не смутило.

Когда силовики начали проводить проверку, оказалось, что никакой кражи не было. Мужчина признался, что был обижен на жену и хотел наказать супругу. Оказалось, что из-за конфликтов с мужем женщина уехала из Соликамска. Чтобы уговорить ее вернуться, мужчина оформил кредитную карту и передал жене, чтобы она купила себе все, что захочет. На что она согласилась. Мужчина предоставил ей доступ к счету с возможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. Женщина обещала, что в конечном итоге вернет все деньги.

Обвиняемый знал о ее покупках, поскольку супруга направляла ему фотоотчет товаров, а по сообщениям он видел размеры списываемых сумм. Никаких замечаний и претензий по поводу траты денег жене он не высказывал.

Получив очередной отказ на требование вернуться в Соликамск, мужчина пообещал устроить супруге сюрприз и заявил на нее в полицию. Женщин же оказалась порядочнее своего благоверного и вернула ему все денежные средства.

Жителя Соликамска будут судить за попытку вернуть жену
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#Происшествия#Общество#Суд
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