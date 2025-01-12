В полиции рассказали, почему жителя Соликамска осудили за подарок жене

Когда силовики начали проводить проверку, оказалось, что никакой кражи не было. Мужчина признался, что был обижен на жену и хотел наказать супругу. Оказалось, что из-за конфликтов с мужем женщина уехала из Соликамска. Чтобы уговорить ее вернуться, мужчина оформил кредитную карту и передал жене, чтобы она купила себе все, что захочет. На что она согласилась. Мужчина предоставил ей доступ к счету с возможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. Женщина обещала, что в конечном итоге вернет все деньги.