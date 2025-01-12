Велосипедный воришка был опознан в Краснокамске по видео с камер наблюдения

Следователи выяснили, что вор причастен еще к двум велосипедным кражам. Второй велосипед вечером того же дня он угнал вместе с приятелем. В этот раз им попалась более дорогая добыча: велосипед стоимостью 35 тысяч рублей из подъезда дома по улице Комарова. При помощи болтореза мужчины перерезали противоугонное устройство и выкатили двухколесное транспортное средство на улицу. Этот велосипед был продан в Перми на рынке.