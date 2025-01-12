Велосипедный воришка был опознан в Краснокамске по видео с камер наблюдения

Posted 12 января, 09:48
Published 12 января, 09:48
Modified 12 января, 09:58
Updated 12 января, 09:58
За кражу трех велосипедов в Краснокамске будут судить 37-летнего мужчину. Его задержали в июле прошлого года по заявлению местного жителя. У него украли припаркованный у дома на улице 50 лет Октября велосипед, стоимостью 13 тысяч рублей. Момент кражи был запечатлен на камеру видеонаблюдения.
Полицейские установили личность велосипедного воришку и задержали его. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Задержанный пояснил, что продал похищенный велосипед случайному прохожему.
Следователи выяснили, что вор причастен еще к двум велосипедным кражам. Второй велосипед вечером того же дня он угнал вместе с приятелем. В этот раз им попалась более дорогая добыча: велосипед стоимостью 35 тысяч рублей из подъезда дома по улице Комарова. При помощи болтореза мужчины перерезали противоугонное устройство и выкатили двухколесное транспортное средство на улицу. Этот велосипед был продан в Перми на рынке.
Через день воришка угнал еще один велосипед из кладовки, расположенной в многоквартирном доме по улице Карла Либкнехта. Чтобы попасть в комнату хранения, он взломал замок. Назавтра знакомые мужчины пожаловались ему на угон. Воришка не стал продавать машину, привел в порядок и вернул на место.