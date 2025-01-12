Власти Перми снова хотят избавиться от футбольного стадиона

Предполагается, что в краевую казну будут переданы два участка (площадью 5,4 га и 0,02 га), три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тыс. мест площадью 5 тыс. кв. м. (балансовая стоимость 8,7 млн рублей), а также свыше 80 позиций движимого имущества. Среди них главный вход, дорожки, металлодетекторы, серверы, камеры, табло, ворота и прочее. Наибольшая балансовая стоимость у передаваемого имущества — табло (40 млн рублей), футбольное поле — (31 млн рублей), билетно-пропускная система (28 млн рублей).