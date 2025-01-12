Власти Перми снова хотят избавиться от футбольного стадиона

Posted 12 января, 09:23
Published 12 января, 09:23
Modified 12 января, 09:26
Updated 12 января, 09:26
Глава Перми Эдуард Соснин внес в Пермскую гордуму законопроект о передаче в краевую собственность земельных участков, движимого и недвижимого имущества муниципального стадиона «Звезда» (ул. Куйбышева, 95), обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центру спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП) еще в 2018 году. Ранее обанкротившееся АНО ФК «Амкар» расторгло договор безвозмездного пользования стадионом и вернуло объект в городскую собственность.
«Фактически последние пять лет стадион Звезда находился в пользовании у краевого ведомства, сейчас переходит в собственность. Это необходимо для более эффективного управления имущественным комплексом, его содержанием и развитием» — сообщили изданию в минспорта края.
В 2019 году бывший глава Перми Дмитрий Самойлов уже вносил в городскую думу проект решения о безвозмездной передаче стадиона «Звезда» в краевую собственность. Но затем краевого правительство отказалось от планов по принятию объектов.
Предполагается, что в краевую казну будут переданы два участка (площадью 5,4 га и 0,02 га), три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тыс. мест площадью 5 тыс. кв. м. (балансовая стоимость 8,7 млн рублей), а также свыше 80 позиций движимого имущества. Среди них главный вход, дорожки, металлодетекторы, серверы, камеры, табло, ворота и прочее. Наибольшая балансовая стоимость у передаваемого имущества — табло (40 млн рублей), футбольное поле — (31 млн рублей), билетно-пропускная система (28 млн рублей).