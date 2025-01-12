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Posted 12 января, 05:20

Published 12 января, 05:20

Modified 12 января, 05:26

Updated 12 января, 05:26

В 2025 году в Прикамье синоптики регистрируют аномально теплый январь

Ждать ли крещенских морозов в Прикамье? Отвечают синоптики

12 января 2025, 05:20
Фото: properm.ru.

В 2025 году в Прикамье синоптики регистрируют аномально теплый январь

Два дня без дождя в январе. Метеорологи рассказали, где в Пермском крае с начала года не было сырости.

В Перми отмечается очередная оттепель — уже четвертая в этом январе. Сегодня — пятый день с оттепелью, сообщает профессор ПГНИУ Андрей Шихов. Хотя температура воздуха лишь немного превысила нулевую отметку и значительно ниже рекордов 2007 года, тогда 12–13 января шел дождь и было до +2,9˚С.

Первая половина января нынешнего года будет самой теплой с 2007 года. А первая декада в Перми и вовсе стала самой теплой в истории наблюдений, немного опередив 1978, 2007 и 2020 годы. Среднедекадная температура воздуха выше нормы в Перми на 7,7˚, а на юге края почти на 9˚.

Аномальное тепло сохранится до сегодняшнего вечера, когда ожидается прояснение и похолодание в южной части края и в Перми до -5…-7˚С. К утру понедельника на юге Прикамья может быть до -8…-10 ˚С. На севере при облачной погоде ожидается -1…-4˚С.

На протяжении восьми из десяти первых дней января на метеостанциях Пермского края наблюдались такие явления, как морось, дождь, переохлаждённый дождь, анализаиуют синоптики проекта «Метеоролог и я».

По этому показателю повторился результат аномально тёплого января 2020 года. Тогда также в течение первой декады января восемь суток выдались с жидкой фазой осадков. В первые десять дней января 2025 года дождя не было только 6 и 7 числа. За это время суммарно отмечено 105 случаев с жидкими осадками.

Наибольшее количество сроков в Перми — 15, на втором месте Чайковский — 13. Ни одного случая с жидкой фазой осадков не отмечено только на пяти метеостанциях: Ныроб, Губаха, Бисер, Добрянка, Лысьва.

Синоптики успокаивают, в ближайшем будущем рассчитывать на настоящие зимние 30-градусные и одновременно продолжительные морозы не стоит. К этому не располагает ожидаемая циркуляция атмосферы. В ближайшие дни, а именно 19–21 января, для серьёзных морозов появится небольшая возможность наконец-то ударить хотя бы на двое-трое суток.

Сегодня в Прикамье будет облачно с прояснениями, на севере облачная погода, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью –4…+1°C, на северо-востоке до –11°C, днём –6…–1°C. Ветер южный 4-9 м/с.

В воскресенье в Перми облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха ночью –1…+1°C, днём –3…–1°C. Ветер южный 4-9 м/с.

#Общество#Прогноз погоды#Погода
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