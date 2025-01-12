Ждать ли крещенских морозов в Прикамье? Отвечают синоптики

По этому показателю повторился результат аномально тёплого января 2020 года. Тогда также в течение первой декады января восемь суток выдались с жидкой фазой осадков. В первые десять дней января 2025 года дождя не было только 6 и 7 числа. За это время суммарно отмечено 105 случаев с жидкими осадками.