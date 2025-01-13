Бюст товарища Сталина и шпага. Что берут в полет и забывают пассажиры Большого Савино

Posted 13 января, 07:48
Published 13 января, 07:48
Modified 13 января, 07:50
Updated 13 января, 07:50
В пресс-службе международного аэропорта «Пермь» перечислили самые удивительные предметы, забытые пассажирами в 2024 году. Самыми странными «потерями» стали бюст Иосифа Сталина и шпага. Также среди странных находок в помещении аэровокзала кубок, электрическая плита и зубные протезы.
Всего в прошлом году пассажиры оставили 1,43 тыс. разных предметов. Пресс-служба аэропорта публикует ТОП-5 частых «потеряшек» вошли:
В 2024 году пассажиропоток в Большом Савино составил 1,95 млн человек. Чаще всего в Пермь и из Перми летали в аэропорты столицы — это более 900 тыс. человек.