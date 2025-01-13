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Posted 13 января, 07:48

Published 13 января, 07:48

Modified 13 января, 07:50

Updated 13 января, 07:50

Бюст товарища Сталина и шпага. Что берут в полет и забывают пассажиры Большого Савино

Бюст товарища Сталина и шпага. Что берут в полет и забывают пассажиры Большого Савино

13 января 2025, 07:48
В пермском аэровокзале пассажиры оставили за год почти полторы тысячи разных предметов.

В пресс-службе международного аэропорта «Пермь» перечислили самые удивительные предметы, забытые пассажирами в 2024 году. Самыми странными «потерями» стали бюст Иосифа Сталина и шпага. Также среди странных находок в помещении аэровокзала кубок, электрическая плита и зубные протезы.

Всего в прошлом году пассажиры оставили 1,43 тыс. разных предметов. Пресс-служба аэропорта публикует ТОП-5 частых «потеряшек» вошли:

  • головные уборы;
  • наушники, зарядные устройства;
  • очки;
  • подушки для путешествий;
  • часы, ключи, телефоны.

В 2024 году пассажиропоток в Большом Савино составил 1,95 млн человек. Чаще всего в Пермь и из Перми летали в аэропорты столицы — это более 900 тыс. человек.

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