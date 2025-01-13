properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:06

Published 13 января, 08:06

Modified 13 января, 08:07

Updated 13 января, 08:07

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике провела мастер-класс

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике провела мастер-класс

13 января 2025, 08:06
Фото: ПАО «Уралкалий».
В Березниках прошел мастер-класс чемпионки Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарьи Трубниковой.

Встреча состоялась в рамках межрегиональной программы Группы «Уралхим» — «Миссия чемпиона». Опыт мастера спорта международного класса переняли более 100 спортсменок из Березников и Соликамска. Тренировка прошла на базе дома спорта «Азот».

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, рассказала про особенности своих тренировок с мячом и лентой. После мастер-класса юных гимнасток Верхнекамья ждала автограф-сессия, где каждая смогла пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.

Дарья Трубникова, чемпионка Юношеских Олимпийских игр:

Я рада, что могу передать свой опыт детям и увидеть их бесценные эмоции. Такие встречи заряжают и мотивируют юных спортсменов. У кого-то в рамках проекта сбывается мечта — увидеть кумира. «Миссия чемпиона» показывает молодежи, что добиться результата может спортсмен из любого города нашей страны, нужны только трудолюбие и большая любовь к своему делу. Замечательно, что Группа «Уралхим» поддерживает спорт во всех его проявлениях.

Благодаря инициативе компаний «Уралхим» и «Уралкалий», с 2021 года регион со своей «миссией чемпиона» уже посетили титулованный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Мингиян Семенов, именитые пловцы Александр Попов и Владимир Сельков, легендарные хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов и многие другие.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика