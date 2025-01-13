Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике провела мастер-класс

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, рассказала про особенности своих тренировок с мячом и лентой. После мастер-класса юных гимнасток Верхнекамья ждала автограф-сессия, где каждая смогла пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.