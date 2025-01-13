«Домклик»: Сбер выдал около 93 млрд рублей ипотечных кредитов в новогодний период

Эксперты связывают рост темпов выдачи ипотечных кредитов в этот период с возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека», пишет inkazan.ru. На долю этой программы в период с 16 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пришлось 68,9% от общего объема ипотечных выдач Сбера, что, по мнению специалистов «Домклик», является ключевым фактором роста спроса в настоящее время.