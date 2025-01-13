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Posted 13 января, 11:30

Published 13 января, 11:30

Modified 13 января, 11:30

Updated 13 января, 11:30

«Домклик»: Сбер выдал около 93 млрд рублей ипотечных кредитов в новогодний период

«Домклик»: Сбер выдал около 93 млрд рублей ипотечных кредитов в новогодний период

13 января 2025, 11:30
Фото: 1MI.
Сбербанк, крупнейший банк в Российской Федерации, в новогодний период — с 16 декабря по 8 января — выдал ипотечных кредитов на сумму 92,9 миллиарда рублей, что составило 23,9 тысячи кредитов.

Аналитический центр «Домклик» отметил, что этот объем превышает показатели первой половины декабря, когда на эти цели было выдано 44,6 миллиарда рублей.

Эксперты связывают рост темпов выдачи ипотечных кредитов в этот период с возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека», пишет inkazan.ru. На долю этой программы в период с 16 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пришлось 68,9% от общего объема ипотечных выдач Сбера, что, по мнению специалистов «Домклик», является ключевым фактором роста спроса в настоящее время.

В указанный период россияне получили в Сбербанке кредиты с господдержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет порядка 14,4 тысячи кредитов (80,4% от всех выданных). Из этой суммы 9,2% пришлось на «Арктическую и дальневосточную ипотеку», в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.

Основным видом недвижимости, который приобретали заемщики Сбера, стали квартиры — они составили 87,1% от общего объема ипотечных кредитов.

Наибольшее количество ипотек по линии Сбера было выдано в Москве, где сумма кредитов составила 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выданных банком). В Московской области сумма кредитов составила 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Кроме столичного региона в число лидеров вошли такие города, как Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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