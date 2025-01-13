«Домклик»: Сбер выдал около 93 млрд рублей ипотечных кредитов в новогодний период

Posted 13 января, 11:30
Published 13 января, 11:30
Modified 13 января, 11:30
Updated 13 января, 11:30
Аналитический центр «Домклик» отметил, что этот объем превышает показатели первой половины декабря, когда на эти цели было выдано 44,6 миллиарда рублей.
Эксперты связывают рост темпов выдачи ипотечных кредитов в этот период с возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека», пишет inkazan.ru. На долю этой программы в период с 16 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пришлось 68,9% от общего объема ипотечных выдач Сбера, что, по мнению специалистов «Домклик», является ключевым фактором роста спроса в настоящее время.
В указанный период россияне получили в Сбербанке кредиты с господдержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет порядка 14,4 тысячи кредитов (80,4% от всех выданных). Из этой суммы 9,2% пришлось на «Арктическую и дальневосточную ипотеку», в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.
Основным видом недвижимости, который приобретали заемщики Сбера, стали квартиры — они составили 87,1% от общего объема ипотечных кредитов.
Наибольшее количество ипотек по линии Сбера было выдано в Москве, где сумма кредитов составила 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выданных банком). В Московской области сумма кредитов составила 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Кроме столичного региона в число лидеров вошли такие города, как Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.