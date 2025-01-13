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Posted 13 января, 18:41

Published 13 января, 18:41

Modified 13 января, 18:41

Updated 13 января, 18:41

Ефимов: В памятниках архитектуры Москвы бизнес приобрел 16 тыс. кв. м помещений

Ефимов: В памятниках архитектуры Москвы бизнес приобрел 16 тыс. кв. м помещений

13 января 2025, 18:41
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Москва привлекает инвесторов к сохранению исторического наследия, предлагая им возможности приобретения объектов культурного значения с последующими обязательствами по реставрации.

С 2020 года бизнес уже оформил покупку около 16 тысяч квадратных метров подобной недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом информирует mos.ru.

«Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, таким образом в городе изыскивают дополнительные ресурсы, направленные на сохранение уникальных особенностей исторического облика столицы, а предпринимателям обеспечивают возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.

Примечательно, что ремонтно-восстановительные работы должны быть одобрены столичным департаментом культурного наследия.

Предпринимателям дают возможность приобрести помещения в памятниках архитектуры федерального и регионального уровня, а также в зданиях, наделенных статусом выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Этот статус считается промежуточным и устанавливается в целях сохранения памятника на этапе более подробного исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

«Около 80 процентов ОКН было продано по результатам открытых конкурсов и аукционов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков», — пояснил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, здание известно как выявленный объект культурного наследия. Остальная недвижимость в столичных памятниках архитектуры оформлена в собственность субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с преимущественным правом.

За пять лет инвесторы успели оформить в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах столицы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы. Большая часть выкупленных объектов расположена в центре города.

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