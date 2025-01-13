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Posted 13 января, 08:29

Published 13 января, 08:29

Modified 13 января, 08:33

Updated 13 января, 08:33

МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1-м квартале за счет «зонтичных» поручительств

МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1-м квартале за счет «зонтичных» поручительств

13 января 2025, 08:29
Фото: 1MI.
Лимиты на общую сумму 15 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса, которые Корпорация МСП довела до банков-партнеров, позволят предпринимателям получить в первом квартале 2025 года не менее 30 млрд рублей кредитов.

«Зонтичные» поручительства — это государственный инструмент для развития бизнеса, который с 1 января реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», пишет ТАСС.

Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, «зонтичные» поручительства дают бизнесменам возможность получать необходимое финансирование в виде займов при отсутствии и недостаточности залогов. Для развития МСП данный инструмент является одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств входит в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Согласно ожиданиям экспертов, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковского кредитования. Сегодня партнерами Корпорации МСП, которые предоставляют средства под «зонтичные» поручительства, являются 15 банков по всей России.

С 2022 года «зонтичные» поручительства являются главным инструментом гарантийной поддержки КМСП. Данное изменение было принято по поручению президента Владимира Путина. В конце минувшего года вступил в силу закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого предприниматели не смогли бы получить каждый третий кредит.

Следует отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрыть до 50% от суммы банковского займа. Сумма одного поручительства при сроке до 10 лет может достигать 1 млрд рублей.

#Экономика
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