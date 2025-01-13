МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1-м квартале за счет «зонтичных» поручительств

Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, «зонтичные» поручительства дают бизнесменам возможность получать необходимое финансирование в виде займов при отсутствии и недостаточности залогов. Для развития МСП данный инструмент является одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств входит в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Согласно ожиданиям экспертов, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковского кредитования. Сегодня партнерами Корпорации МСП, которые предоставляют средства под «зонтичные» поручительства, являются 15 банков по всей России.