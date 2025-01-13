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Posted 13 января, 07:53

Published 13 января, 07:53

Modified 13 января, 08:15

Updated 13 января, 08:15

На шоссе Космонавтов днем 13 января вспыхнуло табло на заправке «ЛУКОЙЛ»

На шоссе Космонавтов произошел пожар на заправке «ЛУКОЙЛ»

13 января 2025, 07:53
Фото: сообщество «Мой город — Пермь!».

На шоссе Космонавтов днем 13 января вспыхнуло табло на заправке «ЛУКОЙЛ»

В МЧС уточнили, что случилось.

В деревне Хмели на шоссе Космонавтов сегодня днем, 13 января, у остановки «Олимпиец» заметили пожар. Очевидцы сообщили, что видят пламя на автозаправке «ЛУКОЙЛ», видео с места инцидента опубликовало сообщество «Мой город — Пермь!».

Видео: сообщество «Мой город — Пермь!».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что 18 человек и четыре единицы техники реагировали на сообщение о возгорании в 11:58. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений оказалось, что горит информационное табло-стела, находящееся в 50 метрах от АЗС (автозаправочная станция). Угрозы для АЗС не зафиксировано. Предварительная площадь пожара достигла 1 кв. м, никто не пострадал. Горение ликвидировали в 12:17.

В августе прошлого года пожар произошел на автозаправке в селе Фролы. Его площадь составила 60 кв. м, к счастью, никто из людей не пострадал.

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