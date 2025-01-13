На шоссе Космонавтов произошел пожар на заправке «ЛУКОЙЛ»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что 18 человек и четыре единицы техники реагировали на сообщение о возгорании в 11:58. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений оказалось, что горит информационное табло-стела, находящееся в 50 метрах от АЗС (автозаправочная станция). Угрозы для АЗС не зафиксировано. Предварительная площадь пожара достигла 1 кв. м, никто не пострадал. Горение ликвидировали в 12:17.