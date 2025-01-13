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Posted 13 января, 11:01

Published 13 января, 11:01

Modified 13 января, 11:03

Updated 13 января, 11:03

Алексей Иванов — на коллаже слева.

На СВО погибли двое жителей Очерского района

13 января 2025, 11:01
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Очерского муниципального округа. Алексей Иванов — на коллаже слева.

14 января в Очерском районе простятся с двумя погибшими участниками СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Сроки завершения спецоперации неизвестны.

Завтра, 14 января, в Очере простятся с двумя военнослужащими, погибшими на СВО, — Алексеем Решетниковым и Алексеем Ивановым. Церемония состоится во дворе Михайло-Архангельской церкви в 12:00, сообщают в пресс-службе администрации муниципального округа.

Алексей Иванов родился в Верещагинском районе 23 сентября 1982 года и вместе с родителями переехал в Очерский район, где провел всю жизнь. В возрасте 10 лет он остался без родителей на воспитании тети. После школы ушел в армию, а после возвращения работал на Очерском заводе и создал семью. У Алексея Иванова остались жена Наталья, сестра Марина и друзья. Он погиб 30 августа прошлого года.

Алексей Решетников родился в Очерском районе 31 мая 1977 года. Он был самым старшим ребенком в многодетной семье. После окончания школы отслужил в армии, затем трудился на производстве, в том числе на Очерском машиностроительном заводе. Алексей женился, в браке у него родились сын и дочь. 14 декабря прошлого года Решетников погиб. Власти приносят соболезнования его матери Алевтине, детям Матвею и Каролине, братьям и сестре.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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