На СВО погибли двое жителей Очерского района

Posted 13 января, 11:01
Published 13 января, 11:01
Modified 13 января, 11:03
Updated 13 января, 11:03
Завтра, 14 января, в Очере простятся с двумя военнослужащими, погибшими на СВО, — Алексеем Решетниковым и Алексеем Ивановым. Церемония состоится во дворе Михайло-Архангельской церкви в 12:00, сообщают в пресс-службе администрации муниципального округа.
Алексей Иванов родился в Верещагинском районе 23 сентября 1982 года и вместе с родителями переехал в Очерский район, где провел всю жизнь. В возрасте 10 лет он остался без родителей на воспитании тети. После школы ушел в армию, а после возвращения работал на Очерском заводе и создал семью. У Алексея Иванова остались жена Наталья, сестра Марина и друзья. Он погиб 30 августа прошлого года.
Алексей Решетников родился в Очерском районе 31 мая 1977 года. Он был самым старшим ребенком в многодетной семье. После окончания школы отслужил в армии, затем трудился на производстве, в том числе на Очерском машиностроительном заводе. Алексей женился, в браке у него родились сын и дочь. 14 декабря прошлого года Решетников погиб. Власти приносят соболезнования его матери Алевтине, детям Матвею и Каролине, братьям и сестре.