На СВО погибли двое жителей Очерского района

Алексей Иванов родился в Верещагинском районе 23 сентября 1982 года и вместе с родителями переехал в Очерский район, где провел всю жизнь. В возрасте 10 лет он остался без родителей на воспитании тети. После школы ушел в армию, а после возвращения работал на Очерском заводе и создал семью. У Алексея Иванова остались жена Наталья, сестра Марина и друзья. Он погиб 30 августа прошлого года.