Неизвестные обстреляли несколько остановок в Мотовилихе

Posted 13 января, 04:55
Published 13 января, 04:55
Modified 13 января, 04:57
Updated 13 января, 04:57
Неизвестные обстреляли из пневматического оружия остановки в Мотовилихинском районе Перми. В последние несколько дней под обстрелом оказались остановки «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «микрорайон Висим», расположенный вдоль трамвайных путей.
Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, в результате повреждено 72,2 кв. м. стекол. В итоге пришлось убрать большую часть из них, так как осколки опасны. По предварительной оценке, злоумышленники причинили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Сегодня власти направят заявление в полицию.
В городском дептрансе просят свидетелей и правоохранительные органы помочь поймать преступников. Если вы заметили что-то подозрительное, свяжитесь с властями по почте [email protected] или позвоните по телефону +7 (342) 212-18-91.