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Posted 13 января, 04:55

Published 13 января, 04:55

Modified 13 января, 04:57

Updated 13 января, 04:57

В Мотовилихе неизвестные обстреляли несколько остановок из пневматики

Неизвестные обстреляли несколько остановок в Мотовилихе

13 января 2025, 04:55
Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми.

В Мотовилихе неизвестные обстреляли несколько остановок из пневматики

Власти просят очевидцев откликнуться, чтобы помочь найти преступников.

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия остановки в Мотовилихинском районе Перми. В последние несколько дней под обстрелом оказались остановки «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «микрорайон Висим», расположенный вдоль трамвайных путей.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, в результате повреждено 72,2 кв. м. стекол. В итоге пришлось убрать большую часть из них, так как осколки опасны. По предварительной оценке, злоумышленники причинили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Сегодня власти направят заявление в полицию.

Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми

В городском дептрансе просят свидетелей и правоохранительные органы помочь поймать преступников. Если вы заметили что-то подозрительное, свяжитесь с властями по почте [email protected] или позвоните по телефону +7 (342) 212-18-91.

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#Происшествия#Пермь#Остановки#Стрельба#Мотовилихинский район#Обстрел
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