Неизвестные обстреляли несколько остановок в Мотовилихе

Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, в результате повреждено 72,2 кв. м. стекол. В итоге пришлось убрать большую часть из них, так как осколки опасны. По предварительной оценке, злоумышленники причинили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Сегодня власти направят заявление в полицию.