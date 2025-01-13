Пермяк выиграл в «Монетке» холодильник, но не получил его

Заявитель указал, что в июле 2024 года в продуктовой сети проводился розыгрыш, для участия в котором покупателям предлагалось совершить покупку товаров в магазине «Монетка» на сумму более одной тысячи рублей, чтобы претендовать на призы, в том числе на главный приз — холодильник.