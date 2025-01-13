properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 11:54

Published 13 января, 11:54

Modified 13 января, 11:56

Updated 13 января, 11:56

Пермяк не получил в «Монетке» выигранный холодильник и пожаловался в УФАС

Пермяк выиграл в «Монетке» холодильник, но не получил его

13 января 2025, 11:54
Фото: 1MI.

Пермяк не получил в «Монетке» выигранный холодильник и пожаловался в УФАС

Сюжет
Уфас
Мужчина направил жалобу в УФАС.

Житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но получить ему его не удалось и он пожаловался в УФАС, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявитель указал, что в июле 2024 года в продуктовой сети проводился розыгрыш, для участия в котором покупателям предлагалось совершить покупку товаров в магазине «Монетка» на сумму более одной тысячи рублей, чтобы претендовать на призы, в том числе на главный приз — холодильник.

Заявитель принял участие в акции, предоставив рекламодателю чеки на необходимую сумму, а также свои персональные и контактные данные в установленный условиями розыгрыша срок, и выиграл холодильник.

Мужчина лично не присутствовал в магазине в момент финального розыгрыша, поэтому приз отдали другому человеку. Победитель в заявлении также указал, что розыгрыш проводился на два часа раньше, чем планировалось. В условиях акции не указывалась необходимость личного присутствия.

Пермское УФАС заподозрило магазин в нарушении Закона о рекламе. В отношении компании «Элемент-трейд» возбуждено дело.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач.

Читайте также:
УФАС обвинило пермских энергетиков в завышении ценВ Прикамье реорганизованы 139 унитарных предприятийЮвелирный магазин в Перми оштрафован за преувеличение в рекламе
#Общество#Уфас#Пермское уфас#Розыгрыш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика