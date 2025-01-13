Пермяк выиграл в «Монетке» холодильник, но не получил его

Posted 13 января, 11:54
Published 13 января, 11:54
Modified 13 января, 11:56
Updated 13 января, 11:56
Житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но получить ему его не удалось и он пожаловался в УФАС, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Заявитель указал, что в июле 2024 года в продуктовой сети проводился розыгрыш, для участия в котором покупателям предлагалось совершить покупку товаров в магазине «Монетка» на сумму более одной тысячи рублей, чтобы претендовать на призы, в том числе на главный приз — холодильник.
Заявитель принял участие в акции, предоставив рекламодателю чеки на необходимую сумму, а также свои персональные и контактные данные в установленный условиями розыгрыша срок, и выиграл холодильник.
Мужчина лично не присутствовал в магазине в момент финального розыгрыша, поэтому приз отдали другому человеку. Победитель в заявлении также указал, что розыгрыш проводился на два часа раньше, чем планировалось. В условиях акции не указывалась необходимость личного присутствия.
Пермское УФАС заподозрило магазин в нарушении Закона о рекламе. В отношении компании «Элемент-трейд» возбуждено дело.
Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач.