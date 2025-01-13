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Posted 13 января, 13:58

Published 13 января, 13:58

Modified 13 января, 14:00

Updated 13 января, 14:00

В Пермском крае 14 января возможна гололедица

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

13 января 2025, 13:58
Фото: 1MI.

В Пермском крае 14 января возможна гололедица

Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП.

По данным Пермского ЦГМС 14 января в отдельных районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°.

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#Происшествия#Пермь#Неблагоприятные метеоусловия#Гололед#Гололедица
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