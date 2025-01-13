Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Posted 13 января, 13:58
Published 13 января, 13:58
Modified 13 января, 14:00
Updated 13 января, 14:00
По данным Пермского ЦГМС 14 января в отдельных районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°.