Первая треть января в Перми стала одной из самых теплых в истории наблюдений

Posted 13 января, 06:24
Published 13 января, 06:24
Modified 13 января, 06:26
Updated 13 января, 06:26
Первая декада этого января стала одной из самых теплых и снежных в Перми.
По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°. Теплее в аналогичный период было только в 1981 (-3,6°) и 1922 (-4,0°) годах. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что сумма осадков за декаду составила 36,6 мм — это немного меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 году (37 мм).
Оттепели этой зимой уже не раз наблюдались в краевой столице. Из-за этого неоднократно закрывали ледовый городок в центре города. Начавшаяся рабочая неделя будет прохладной, плюсовых температур не ожидается, рассказали синоптики.