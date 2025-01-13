Первая треть января в Перми стала одной из самых теплых в истории наблюдений

По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°. Теплее в аналогичный период было только в 1981 (-3,6°) и 1922 (-4,0°) годах. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что сумма осадков за декаду составила 36,6 мм — это немного меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 году (37 мм).