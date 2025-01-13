properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 06:24

Published 13 января, 06:24

Modified 13 января, 06:26

Updated 13 января, 06:26

В Перми первая декада января 2025 года стала одной из самых теплых и снежных

Первая треть января в Перми стала одной из самых теплых в истории наблюдений

13 января 2025, 06:24
Фото: properm.ru.

В Перми первая декада января 2025 года стала одной из самых теплых и снежных

На этой неделе в краевой столице похолодает.

Первая декада этого января стала одной из самых теплых и снежных в Перми.

По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°. Теплее в аналогичный период было только в 1981 (-3,6°) и 1922 (-4,0°) годах. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что сумма осадков за декаду составила 36,6 мм — это немного меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 году (37 мм).

Оттепели этой зимой уже не раз наблюдались в краевой столице. Из-за этого неоднократно закрывали ледовый городок в центре города. Начавшаяся рабочая неделя будет прохладной, плюсовых температур не ожидается, рассказали синоптики.

Читайте также:
Серьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадовПохолодание до -21° и небольшие снегопады. Какая погода будет на неделе в ПрикамьеМЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице и небольшом снегопаде
#Регион#Пермь#Погода#Зима#Статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика