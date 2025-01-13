Похолодание до -21° и небольшие снегопады. Какая погода будет на неделе в Прикамье

Posted 13 января, 02:26
Published 13 января, 02:26
Modified 13 января, 02:27
Updated 13 января, 02:27
Наступившая рабочая неделя в Пермском крае будет слегка морозной, оттепелей не ожидается. Однако она окажется намного теплее климатической нормы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Предварительно, отклонение от нормы составит около +6…+7°. Количество осадков прогнозируется немного больше нормы.
Вся неделя будет снежной. Сегодня, 13 января, в регионе переменная облачность, на севере облачно, местами пройдет небольшой мокрый снег. В некоторых территориях Прикамья образуется гололедица. Температура воздуха ночью -12…-7°, на севере -6…-1°, днем -7…-2°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.
14 января будет облачно, небольшие и местами умеренные снегопады продолжатся. Ночью -10…-5°, днем -8…-3°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. В среду, 15 января, в отдельных районах Прикамья ожидается метель. Температура воздуха ночью -10…-5°, днем -8…-3°. Ветер юго-западный 7-12 м/с. 16 января будет прохладнее: ночью -13…-8°, при прояснениях до -18°, днем -16…-11°. Ветер 3-8 м/с западных направлений.
Завершится рабочая неделя 17 января ночной температурой -18…-13°, на востоке до -21°, днем -10…-5°. Скорость южного, юго-западного ветра составит 3-8 м/с. По предварительной информации, в выходные ожидается еще одна короткая слабая оттепель. Столбик термометра может подняться до +1°. Однако на рубеже второй и третьей декады января может произойти смена атмосферной циркуляции, что может привести к первым серьезным морозам в Прикамье.