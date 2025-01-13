Похолодание до -21° и небольшие снегопады. Какая погода будет на неделе в Прикамье

Завершится рабочая неделя 17 января ночной температурой -18…-13°, на востоке до -21°, днем -10…-5°. Скорость южного, юго-западного ветра составит 3-8 м/с. По предварительной информации, в выходные ожидается еще одна короткая слабая оттепель. Столбик термометра может подняться до +1°. Однако на рубеже второй и третьей декады января может произойти смена атмосферной циркуляции, что может привести к первым серьезным морозам в Прикамье.