В трех детсадах Перми не было нужного медоборудования

Posted 13 января, 08:54
Published 13 января, 08:54
Modified 13 января, 09:16
Updated 13 января, 09:16
Прокуратура Свердловского района Перми проверила исполнение законодательства о здравоохранении в детсадах. В трёх из них выявлен недостаток необходимого оборудования, сообщают в ведомстве.
В детсадах в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, отсутствовало необходимое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое.
По результатам проверки руководителям образовательных организаций внесены представления, которые удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов. На оптовой базе ООО «Грейт Торг» отсутствовали морозильные камеры.