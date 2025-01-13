В трех детсадах Перми не было нужного медоборудования

В детсадах в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, отсутствовало необходимое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое.