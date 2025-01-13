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Posted 13 января, 08:54

Published 13 января, 08:54

Modified 13 января, 09:16

Updated 13 января, 09:16

Прокуратура: Медкабинеты в детсадах Перми не имеют необходимого оборудования

В трех детсадах Перми не было нужного медоборудования

13 января 2025, 08:54
Фото: 1MI.

Прокуратура: Медкабинеты в детсадах Перми не имеют необходимого оборудования

В дефиците аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое.

Прокуратура Свердловского района Перми проверила исполнение законодательства о здравоохранении в детсадах. В трёх из них выявлен недостаток необходимого оборудования, сообщают в ведомстве.

В детсадах в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, отсутствовало необходимое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое.

По результатам проверки руководителям образовательных организаций внесены представления, которые удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов. На оптовой базе ООО «Грейт Торг» отсутствовали морозильные камеры.

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#Пермь#Образование#Прокуратура#Медицина
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