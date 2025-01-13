Прокуратура Перми проверяет качество уборки снега и вывоза мусора

Posted 13 января, 10:45
Published 13 января, 10:45
Modified 13 января, 10:47
Updated 13 января, 10:47
Органами прокуратуры Перми организованы проверки качества уборки снега и вывоза мусора с контейнерных площадок. Проверки организованы «в связи с многочисленными сообщениями», отмечают в ведомстве.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными подрядными организациями и иными ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению взятых на себя обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок», — отмечают в ведомстве. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора, АО «ПРО ТКО», вырастет с 1 июля 2025 года. Рост тарифа превысит 57%, как стало известно из опубликованного на сайте профильного министерства тарифного решения.