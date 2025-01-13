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Posted 13 января, 10:45

Published 13 января, 10:45

Modified 13 января, 10:47

Updated 13 января, 10:47

В Перми прокуратура проверяет качество уборки снега и вывоза мусора

Прокуратура Перми проверяет качество уборки снега и вывоза мусора

13 января 2025, 10:45
Фото: properm.ru.

В Перми прокуратура проверяет качество уборки снега и вывоза мусора

Поводом для проверок стали многочисленные жалобы пермяков.

Органами прокуратуры Перми организованы проверки качества уборки снега и вывоза мусора с контейнерных площадок. Проверки организованы «в связи с многочисленными сообщениями», отмечают в ведомстве.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными подрядными организациями и иными ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению взятых на себя обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок», — отмечают в ведомстве. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора, АО «ПРО ТКО», вырастет с 1 июля 2025 года. Рост тарифа превысит 57%, как стало известно из опубликованного на сайте профильного министерства тарифного решения.

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