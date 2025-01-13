Прокуратура Перми проверяет качество уборки снега и вывоза мусора

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными подрядными организациями и иными ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению взятых на себя обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок», — отмечают в ведомстве. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.