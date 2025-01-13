Ребенок влетел в дерево и травмировался на склоне горки в Перми

Вчера, 12 января, во время катания с горки в Мотовилихинском районе ребенок получил травмы. Как сообщает «Пермская городская служба спасения», ушибы были получены после столкновения с деревом. В результате девочки понадобилась медицинская помощь. Сейчас она госпитализирована и находится в удовлетворительном состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе минздрава.