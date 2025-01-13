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Posted 13 января, 09:06

Published 13 января, 09:06

Modified 13 января, 09:23

Updated 13 января, 09:23

В Перми ребенок получил травмы, катаясь с горки

Ребенок влетел в дерево и травмировался на склоне горки в Перми

13 января 2025, 09:06
Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения».

В Перми ребенок получил травмы, катаясь с горки

На помощь приехала служба спасения.

Вчера, 12 января, во время катания с горки в Мотовилихинском районе ребенок получил травмы. Как сообщает «Пермская городская служба спасения», ушибы были получены после столкновения с деревом. В результате девочки понадобилась медицинская помощь. Сейчас она госпитализирована и находится в удовлетворительном состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе минздрава.

Спасатели также напоминают, что для катания необходимо выбирать подходящие места и следить, чтобы на пути не было посторонних объектов: деревьев, столбов. Кроме того, стоит надевать защитную экипировку. Шлем, наколенники и налокотники помогут избежать серьезных повреждений в случае падения.

В новогодние праздники в СМИ и социальных сетях обсуждали подобные небезопасные катания на Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской.

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#Происшествия#Пермь#Безопасность#Спасатели#Медицинская помощь#Катание с горки
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