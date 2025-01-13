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Posted 13 января, 03:04

Published 13 января, 03:04

Modified 13 января, 03:06

Updated 13 января, 03:06

Пермяки смогут увидеть редкий парад планет вечером 21 января

Редкий парад планет можно будет увидеть в небе над Пермским краем

13 января 2025, 03:04
Фото: unsplash.com.

Пермяки смогут увидеть редкий парад планет вечером 21 января

Для любования необходим телескоп или бинокль и ясное небо.

В следующий вторник, вечером 21 января, жители Прикамья смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — парад планет. Шесть из семи планет Солнечной системы одновременно выстроятся на ночном небе в одном ряду — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Меркурий станет исключением.

Фото: starwalk.space

Как сообщает ScienceAlert.com, несколько планет довольно часто оказываются по одну сторону от Солнца в одно и то же время. Но крайне редко можно увидеть, как выстроились в одну линию все или почти все планеты. Для наблюдений астрономического события необходимо взять с собой бинокль или телескоп, кроме того, небо должно быть ясным.

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#Общество#Пермь#Космос#Астрономия
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