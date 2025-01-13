Редкий парад планет можно будет увидеть в небе над Пермским краем

Posted 13 января, 03:04
Published 13 января, 03:04
Modified 13 января, 03:06
Updated 13 января, 03:06
В следующий вторник, вечером 21 января, жители Прикамья смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — парад планет. Шесть из семи планет Солнечной системы одновременно выстроятся на ночном небе в одном ряду — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Меркурий станет исключением.
Как сообщает ScienceAlert.com, несколько планет довольно часто оказываются по одну сторону от Солнца в одно и то же время. Но крайне редко можно увидеть, как выстроились в одну линию все или почти все планеты. Для наблюдений астрономического события необходимо взять с собой бинокль или телескоп, кроме того, небо должно быть ясным.