Редкий парад планет можно будет увидеть в небе над Пермским краем

Как сообщает ScienceAlert.com, несколько планет довольно часто оказываются по одну сторону от Солнца в одно и то же время. Но крайне редко можно увидеть, как выстроились в одну линию все или почти все планеты. Для наблюдений астрономического события необходимо взять с собой бинокль или телескоп, кроме того, небо должно быть ясным.