Счета пермского владельца затонувшего танкера заблокировали из-за долга в 55 млн

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. В результате тонны нефтепродуктов попали в море. Также погиб один из матросов «Волгонефти 212», других членов экипажа удалось спасти. Капитаны танкеров отправлены под домашний арест и в СИЗО до 17 февраля нынешнего года. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются и по сей день, волонтеры наравне с сотрудниками МЧС пытаются спасти птиц и очистить берега.