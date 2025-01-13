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Posted 13 января, 06:08

Published 13 января, 06:08

Modified 13 января, 06:10

Updated 13 января, 06:10

Счета пермского владельца танкера «Волгонефть 212» заблокировали

Счета пермского владельца затонувшего танкера заблокировали из-за долга в 55 млн

13 января 2025, 06:08
Фото: ЧП Крым.

Счета пермского владельца танкера «Волгонефть 212» заблокировали

Сюжет
Экология
Танкеры потерпели крушение в Черном море почти месяц назад.

Налоговые органы приостановили операции по счетам пермского ООО «Кама шиппинг» — владельца танкера «Волгонефть 212», затонувшего в шторме в Черном море в декабре прошлого года. Информация об этом содержится в базе данных Rusprofile, обращает внимание «Ъ-Прикамье».

По данным ресурса, налоговая служба решила приостановить счета компании 10 января. Основанием стало отрицательное сальдо в размере 55 млн рублей. Как сообщает Baza, налоговики доначислили налоги на указанную сумму, а затем заблокировали счета.

Помимо этого, в минувший четверг 9 января в Арбитражный суд Краснодарского края к «Каме шиппинг» поступил иск от федеральной морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»). Категория иска — «экономические споры по гражданским правоотношениям», он пока не принят к производству. Соответчиком по иску выступает пермское ООО «Каматрансойл» (им владеет учредитель ООО «Кама шиппинг»), в качестве третьего лица привлечена «Волгатранснефть» — это собственник танкера «Волгонефть 239», который тоже затонул в декабре.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. В результате тонны нефтепродуктов попали в море. Также погиб один из матросов «Волгонефти 212», других членов экипажа удалось спасти. Капитаны танкеров отправлены под домашний арест и в СИЗО до 17 февраля нынешнего года. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются и по сей день, волонтеры наравне с сотрудниками МЧС пытаются спасти птиц и очистить берега.

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#Происшествия#Пермь#Экология#Налоговая служба#Крушение#Черное море#Танкер
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