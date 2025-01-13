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Posted 13 января, 04:38

Published 13 января, 04:38

Modified 13 января, 04:40

Updated 13 января, 04:40

На СВО погиб 56-летний Константин Селин из Юсьвинского района

Сегодня в Юсьвинском районе простятся с погибшим участником СВО

13 января 2025, 04:38
Фото: группа «„Подслушано“ Село Архангельское Пермский край» «ВКонтакте»; 1MI.

На СВО погиб 56-летний Константин Селин из Юсьвинского района

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО длится почти три года.

На СВО погиб житель Юсьвинского района Пермского края Константин Селин. С ним простятся сегодня, 13 января, в 12:00 в доме культуры села Архангельское, сообщается в группе села «ВКонтакте». Первым на известие о гибели мужчины обратило внимание издание «Парма-Новости».

Известно, что мужчина родился 6 января 1968 года. Его не стало 7 декабря прошлого года в возрасте 56 лет. Других подробностей о жизни Константина не сообщается.

СВО продолжается почти три года, началась она 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих сообщают в социальных сетях администрации округов или районов, а также их родственники. Единого перечня таких данных нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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