Трамп всерьез хочет купить Гренландию. Зачем это ему? А никто не против? Что дальше?

Posted 13 января, 09:13
Published 13 января, 09:13
Modified 13 января, 10:50
Updated 13 января, 10:50
Сегодня, когда история снова разворачивается стремительно, непозволительная роскошь — устраивать себе многодневные праздники. Особенно, по старой российской традиции, с полным выключением на несколько дней из событий внешнего мира и погружением во «внутреннюю повестку», полную веселья, безудержного поедания салатов с соленьями и, как говорил один из советских киногероев, «всяких нехороших излишеств».
Мир, между тем, не ждет. За первую декаду 2025 года в мире уже случились события, способные совершенно ошарашить обывателя, наконец пробудившегося от новогодних застолий. Например, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях купить Гренландию, провозгласить Канаду новым, 51-м штатом, вернуть «Дядюшке Сэму» Панамский канал и даже переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.
Всё это мало похоже на шутку, а, скорее, напоминает тщательно выверенный план внешнеполитической экспансии на ближайшие годы. Почитателям Френсиса Фукуямы и его сочинения «Конец истории и последний человек», в котором описан лишенный динамики мир, когда все спокойно сидят по своим углам и тихо закисают от скуки, пора задвинуть эту некогда популярную книжку на самую дальнюю полку. Сегодня лучше повторить географию, основы геополитики и, конечно, историю.
Несмотря на склонность к эпатажу, Трамп — многоопытный бизнесмен и хладнокровный политик, хорошо знающий, чего хочет. Считаете, что идея приобрести для США Гренландию или Канаду выглядит совершенно спонтанной? Напрасно!
Собственно, новоизбранный лидер республиканцев тут даже ни при чем — про страну кленового листа и «зеленый остров» в составе Америки не он придумал. Еще в середине 1860-х годов председатель комиссии по внешней политике сената США, лидер радикальных республиканцев Чарлз Самнер полагал, что следует незамедлительно присоединить Канаду к Соединенным Штатам — в счет погашения претензий к Англии, которая поддерживала конфедератов во время гражданской войны в США (1861–1865).
Впрочем, тогда спор удалось решить звонкой монетой: по решению Женевского арбитражного суда Англия уплатила Америке 15,5 млн долларов. В 1868 году госсекретарь Соединенных Штатов Уильям Сьюард, заключивший ранее сделку о покупке у России Аляски, проявил интерес к покупке у Датского королевства Гренландии вкупе с Исландией за 5,5 млн долларов золотом (для сравнения — Аляска была куплена за 7,2 млн долларов). Впрочем, проект был раскритикован оппозицией в конгрессе. Как, по преданию, сказал один из парламентариев, «покупать ледники Гренландии — чистое безумие». Да и доктрина Монро, согласно которой США не должны вмешиваться в дела Европы, препятствовала подобной экспансии.
Однако когда стало нужно, возымел действие другой принцип: своя рука — владыка. В 1940-м правительство США распространило доктрину Монро на Гренландию. После вступления Дании в НАТО в 1949 году было подписано соглашение «о совместной обороне острова» американцами и датчанами. В Гренландии расположена военная база США. Казалось бы, что еще делить двум союзникам по Североатлантическому альянсу в ледяной пустыне «зеленого острова»?
Но в том-то и дело, что чрезвычайно привлекательная с геополитической и экономической точки зрения Гренландия пока «чужой огород» для Америки. На острове имеются месторождения урана, алюминия, никеля, вольфрама, титана. А быстрое таяние льдов обещает сделать эту «таблицу Менделеева» более доступной для промышленного освоения. Есть на крупнейшем в мире острове нефть и природный газ, но под сенью датской короны углеводороды пока не добываются — кстати, по настоянию «зеленых». Не нужно, наверное, объяснять, что там, где благодушный европейский либерал под призывы беречь матушку-природу картинно прослезится на телекамеры, американский делец решительно скажет: «Экологи это хорошо, но бизнес есть бизнес!».
Сегодняшний мир — совершенно не тот, что был в конце 1990-х. Вот почему не получится спокойно лежать на диване и спокойно доедать новогоднюю заливную рыбу, даже если на работу, как доктору Лукашину, — только еще послезавтра. В современной истории «воскресают» геополитические тренды XIX столетия, и это сулит грандиозные события, которые, так или иначе, коснутся каждого жителя нашей скромной планеты.
Претензии глобалистов сталкиваются с желанием отдельных стран и сообществ сохранить свою, независимую традицию — в политике, культуре, образе жизни. В этом плане не един даже Запад. В 1946 году, когда политическая элита США в очередной раз обсуждала вариант «покупки» Гренландии (за 100 млн долларов, между прочим!), датские политики заявили, что остров дорог им как часть национальной истории и культуры, как память о великой эпохе викингов, поэтому он не продается. То же самое, к их чести, датские политики заявляют сейчас. Кроме того, не стоит забывать, что в Гренландии живут аборигены-эскимосы (до 50 тыс. человек), которых тоже неплохо бы спросить, хотят ли они променять широкую автономию под датским флагом на статус американского штата.
Несмотря на громкие заявления, прозвучавшие из-за океана в начале 2025 года, мир, к счастью, остается многополярным, несмотря на то, что, как, печалясь, поет одна скандально знаменитая рок-группа из Старого света: «Из Белого дома доносится музыка, а в предместьях Парижа красуется Микки Маус»…
В любом случае, наступивший год, судя по его началу, обещает быть вовсе не скучным — особенно для людей образованных, следящих за мировой новостной повесткой и неравнодушных к судьбе инуитов Гренландии.
Анатолий Москвин для Properm.ru.