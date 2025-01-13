Трамп всерьез хочет купить Гренландию. Зачем это ему? А никто не против? Что дальше?

Претензии глобалистов сталкиваются с желанием отдельных стран и сообществ сохранить свою, независимую традицию — в политике, культуре, образе жизни. В этом плане не един даже Запад. В 1946 году, когда политическая элита США в очередной раз обсуждала вариант «покупки» Гренландии (за 100 млн долларов, между прочим!), датские политики заявили, что остров дорог им как часть национальной истории и культуры, как память о великой эпохе викингов, поэтому он не продается. То же самое, к их чести, датские политики заявляют сейчас. Кроме того, не стоит забывать, что в Гренландии живут аборигены-эскимосы (до 50 тыс. человек), которых тоже неплохо бы спросить, хотят ли они променять широкую автономию под датским флагом на статус американского штата.