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Posted 13 января, 03:58

Published 13 января, 03:58

Modified 13 января, 04:00

Updated 13 января, 04:00

Справа на коллаже — украшения у Пермского театра оперы и балета, слева — на эспланаде.

В мэрии Перми рассказали, когда уберут новогодние украшения с улиц

13 января 2025, 03:58
Фото: properm.ru. Справа на коллаже — украшения у Пермского театра оперы и балета, слева — на эспланаде.

Стало известно, когда украшения к Новому году демонтируют с улиц Перми

Сюжет
Ледовый городок
Тогда же закроется и главный ледовый городок на эспланаде.

Праздничные украшения в Перми будут радовать жителей и гостей города до 9 февраля. Свето-иллюминационные конструкции и новогодние ели установлены во всех районах Перми. До 9 февраля будет открыт и ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде, если погода не «заставит» городских чиновников закрыть его раньше.

Главный ледовый городок открыт в будни с 12:00 до 22:00. В выходные и праздники он работает с 10:00 до 22:00, напоминают в пресс-службе мэрии Перми.

Зима в Перми пока аномально теплая. Из-за не характерных для января высоких температур ледовый городок в центре города закрывали уже несколько раз. Например, в эти выходные побродить среди ледяных скульптур не удалось.

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#Общество#Пермь#Ледовый городок#Хэппи нью еар#Новый год#Новогодние украшения
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