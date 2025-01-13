В мэрии Перми рассказали, когда уберут новогодние украшения с улиц

Posted 13 января, 03:58
Published 13 января, 03:58
Modified 13 января, 04:00
Updated 13 января, 04:00
Праздничные украшения в Перми будут радовать жителей и гостей города до 9 февраля. Свето-иллюминационные конструкции и новогодние ели установлены во всех районах Перми. До 9 февраля будет открыт и ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде, если погода не «заставит» городских чиновников закрыть его раньше.
Главный ледовый городок открыт в будни с 12:00 до 22:00. В выходные и праздники он работает с 10:00 до 22:00, напоминают в пресс-службе мэрии Перми.
Зима в Перми пока аномально теплая. Из-за не характерных для января высоких температур ледовый городок в центре города закрывали уже несколько раз. Например, в эти выходные побродить среди ледяных скульптур не удалось.