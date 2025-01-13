В мэрии Перми рассказали, когда уберут новогодние украшения с улиц

Праздничные украшения в Перми будут радовать жителей и гостей города до 9 февраля. Свето-иллюминационные конструкции и новогодние ели установлены во всех районах Перми. До 9 февраля будет открыт и ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде, если погода не «заставит» городских чиновников закрыть его раньше.