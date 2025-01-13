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Posted 13 января, 12:27

Published 13 января, 12:27

Modified 13 января, 12:29

Updated 13 января, 12:29

На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник

В Перми на рабочем месте в праздники скончался 67-летний охранник

13 января 2025, 12:27
Фото: 1MI.

На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник

Сейчас Гострудинспекция проверяет обстоятельства смерти работника.

Охранник умер на рабочем месте в новогодние праздники. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

6 января дежурный по охраняемому объекту 9 отряда ФКУ «ГУ „Ведомственная охрана Министерства финансов РФ“ обнаружен на рабочем месте без признаков жизни. Тело лежало в комнате охраны на объекте Управления Федерального казначейства по Пермскому краю по пр. Комсомольский, 22, Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 67-летнего мужчины. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин смерти работника. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, медосмотрами. В Краевом бюро судебно-медицинской экспертизы запрошено заключение о причинах смерти.

При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» попалось на нарушении трудового законодательства. Ранее из Пермьстата в Госинспекцию труда Прикамья поступили сведения, что организация задолжала четырем работникам зарплату.

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#Происшествия#Пермь#Охранник#Охрана
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