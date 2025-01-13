В Перми на рабочем месте в праздники скончался 67-летний охранник

6 января дежурный по охраняемому объекту 9 отряда ФКУ «ГУ „Ведомственная охрана Министерства финансов РФ“ обнаружен на рабочем месте без признаков жизни. Тело лежало в комнате охраны на объекте Управления Федерального казначейства по Пермскому краю по пр. Комсомольский, 22, Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 67-летнего мужчины. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.