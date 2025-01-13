В Перми на рабочем месте в праздники скончался 67-летний охранник

Posted 13 января, 12:27
Published 13 января, 12:27
Modified 13 января, 12:29
Updated 13 января, 12:29
Охранник умер на рабочем месте в новогодние праздники. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.
6 января дежурный по охраняемому объекту 9 отряда ФКУ «ГУ „Ведомственная охрана Министерства финансов РФ“ обнаружен на рабочем месте без признаков жизни. Тело лежало в комнате охраны на объекте Управления Федерального казначейства по Пермскому краю по пр. Комсомольский, 22, Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 67-летнего мужчины. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.
В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин смерти работника. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, медосмотрами. В Краевом бюро судебно-медицинской экспертизы запрошено заключение о причинах смерти.
При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.
ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» попалось на нарушении трудового законодательства. Ранее из Пермьстата в Госинспекцию труда Прикамья поступили сведения, что организация задолжала четырем работникам зарплату.