В Перми вновь ищут подрядчика для разработки проекта капремонт Дома Камчатова

Здание по ул. Куйбышева, 7 (угол с Монастырской, 59) возвели во второй половине XIX века, изначально дом был двухэтажным. Купец Михаил Мануилович Камчатов получил дом в наследство в 1900 году, взяв замуж дочь предыдущего собственника. С 1916 года тут находились исторический и юридический факультеты филиала Петроградского университета, а с 1930-го года авиашкола. Тогда же, в 1930-м году, к сооружению надстроили еще два этажа. В настоящий момент — это многоквартирный жилой дом. Сейчас тут десять подъездов и 111 помещений, включая общежитие коридорного типа.