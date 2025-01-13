В Перми вновь ищут подрядчика для разработки проекта капремонт Дома Камчатова

Posted 13 января, 11:28
Published 13 января, 11:28
Modified 13 января, 11:30
Updated 13 января, 11:30
В Перми ищут подрядчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт несущих конструкций многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, на ул. Куйбышева, 7 — Доходного дома купца Камчатова (подъезды № 8, 9, 10). Начальная стоимость контракта — 2 млн 813 тыс. рублей. Первым на информацию об этом на портале госзакупок обратил «РБК-Пермь».
В ходе проведения работ исполнителю предстоит выполнить детальное обследование строительных конструкций четырёхэтажного кирпичного здания. При разработке документации подрядчик должен предусмотреть замену, усиление и восстановление строительных конструкций дома. Ещё одним обязательным требованием к конструктивным решениям и материалам является восстановление перегородок, конструкций полов, потолков.
Срок окончания работ — 25 июня 2025 года. Заказчиком выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми. Источником финансирования выступает городской бюджет.
Сегодня, 13 января, последний день подачи заявок для участия в аукционе. Имя победителя аукциона объявят в среду, 15 января.
Здание по ул. Куйбышева, 7 (угол с Монастырской, 59) возвели во второй половине XIX века, изначально дом был двухэтажным. Купец Михаил Мануилович Камчатов получил дом в наследство в 1900 году, взяв замуж дочь предыдущего собственника. С 1916 года тут находились исторический и юридический факультеты филиала Петроградского университета, а с 1930-го года авиашкола. Тогда же, в 1930-м году, к сооружению надстроили еще два этажа. В настоящий момент — это многоквартирный жилой дом. Сейчас тут десять подъездов и 111 помещений, включая общежитие коридорного типа.
В 2012 году Ленинский районный суд обязал администрацию Перми провести капитальный ремонт дома, но чиновники отремонтировали лишь один подъезд. Спустя четыре года власти решили, что нужно провести обследование, чтобы узнать, можно ли проводить в доме капремонт или его нужно расселять. Но и этого не случилось. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, в июне 2019 года в ситуацию вмешалась прокуратура.
В июле 2020 года Фонд капитального ремонта Пермского края заключил контракт на разработку проектно-сметной документации по ремонту памятника архитектуры «Доходный дом купца Камчатова» на ул. Куйбышева, 7. Договор подписан с ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий», сообщали краевые власти.
Стоимость контракта составила 6,8 млн рублей. Подрядчику предстояло разработать проект ремонта фасада, фундамента, крыши и несущих конструкций дома. Какова судьба того проекта — неизвестно.