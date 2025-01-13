Posted 13 января, 16:37
Published 13 января, 16:37
Modified 13 января, 16:38
Updated 13 января, 16:38
В Перми выявлен вандал, бивший стекла в остановках. Как подчеркивают в городском дептрансе, этого удалось добиться благодаря оперативному взаимодействию подразделений администрации Перми с полицией и использованию «Единых систем видеонаблюдения Пермского края».
По предварительной информации, «грозой остановок» оказался несовершеннолетний молодой человек, разбивавший стекла молотком. Сейчас нарушитель задержан, взыскание ущерба планируется в судебном порядке.
Утром сообщалось, что неизвестные «обстреляли из пневматического оружия остановки» в Мотовилихинском районе Перми. В последние несколько дней «под обстрелом» оказались остановки «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «микрорайон Висим», расположенный вдоль трамвайных путей.
В результате повреждено 72,2 кв. м. стекол. В итоге пришлось убрать большую часть из них, так как осколки опасны. По предварительной оценке, злоумышленники причинили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.