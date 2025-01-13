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Posted 13 января, 16:37

Published 13 января, 16:37

Modified 13 января, 16:38

Updated 13 января, 16:38

В Перми выявлен вандал, разбивший стекла в остановках

В Перми выявлен вандал, бивший стекла в остановках

13 января 2025, 16:37
Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми.

В Перми выявлен вандал, разбивший стекла в остановках

Сюжет
Пермская езда
Нарушитель задержан, взыскание ущерба планируется в судебном порядке.

В Перми выявлен вандал, бивший стекла в остановках. Как подчеркивают в городском дептрансе, этого удалось добиться благодаря оперативному взаимодействию подразделений администрации Перми с полицией и использованию «Единых систем видеонаблюдения Пермского края».

По предварительной информации, «грозой остановок» оказался несовершеннолетний молодой человек, разбивавший стекла молотком. Сейчас нарушитель задержан, взыскание ущерба планируется в судебном порядке.

Утром сообщалось, что неизвестные «обстреляли из пневматического оружия остановки» в Мотовилихинском районе Перми. В последние несколько дней «под обстрелом» оказались остановки «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «микрорайон Висим», расположенный вдоль трамвайных путей.

В результате повреждено 72,2 кв. м. стекол. В итоге пришлось убрать большую часть из них, так как осколки опасны. По предварительной оценке, злоумышленники причинили ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

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#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Вандализм#Вандалы#Транспорт
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