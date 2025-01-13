В пермских лесничествах выявлены многочисленные нарушения

Posted 13 января, 15:33
Published 13 января, 15:33
Modified 13 января, 15:34
Updated 13 января, 15:34
Природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности пермских лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, лесничества Перми вовремя не принимают меры по получению или обжалованию решений по незаконным рубкам лесных насаждений, допускают нарушения при заключении договоров купли-продажи.
Кроме того, лесничие дают возможность использовать леса после окончания сроков действия договоров аренды. В Пермском лесничестве отмечены случаи использования лесных участков в отсутствие проектов освоения лесов.
Руководителям учреждений внесены представления. Природоохранная прокуратура контролирует устранение нарушений.
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