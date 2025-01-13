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Posted 13 января, 15:33

Published 13 января, 15:33

Modified 13 января, 15:34

Updated 13 января, 15:34

В лесничествах Перми прокуратура выявила нарушения

В пермских лесничествах выявлены многочисленные нарушения

13 января 2025, 15:33
Фото: 1MI.

В лесничествах Перми прокуратура выявила нарушения

Прокуратура приняла меры к руководителям организаций.

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности пермских лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, лесничества Перми вовремя не принимают меры по получению или обжалованию решений по незаконным рубкам лесных насаждений, допускают нарушения при заключении договоров купли-продажи.

Кроме того, лесничие дают возможность использовать леса после окончания сроков действия договоров аренды. В Пермском лесничестве отмечены случаи использования лесных участков в отсутствие проектов освоения лесов.

Руководителям учреждений внесены представления. Природоохранная прокуратура контролирует устранение нарушений.

Работник ООО «Лесовод» получил тяжелую травму, когда валил лес. Его ударила по голове ветвь.

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