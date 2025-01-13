В Прикамье банкротящаяся организация задолжала своим сотрудникам почти миллион рублей

По информации базы Rusprofile, «Управление строительства Пермской ГРЭС» находится в процессе банкротства. Общество с ограниченной ответственностью расположено в Добрянке, оно зарегистрировано в налоговой инспекции в 2002 году. С 26 августа прошлого года в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является Эдуард Чу.