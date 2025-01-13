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Posted 13 января, 05:34

Published 13 января, 05:34

Modified 13 января, 05:36

Updated 13 января, 05:36

Компания в Добрянке задолжала своим сотрудникам почти 1 млн рублей

В Прикамье банкротящаяся организация задолжала своим сотрудникам почти миллион рублей

13 января 2025, 05:34
Фото: 1MI.

Компания в Добрянке задолжала своим сотрудникам почти 1 млн рублей

В ситуации разобралась трудовая инспекция.

ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» попалось на нарушении трудового законодательства. Ранее из Пермьстата в Госинспекцию труда Прикамья поступили сведения, что организация задолжала четырем работникам зарплату.

Как рассказали в пресс-службе краевой трудовой инспекции, работодателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. После этого «Управление строительства Пермской ГРЭС» начислило и выплатило зарплату четырем сотрудникам в общей сумме более 982,8 тыс. рублей. Работодатель направил подтверждающие документы в инспекцию труда.

По информации базы Rusprofile, «Управление строительства Пермской ГРЭС» находится в процессе банкротства. Общество с ограниченной ответственностью расположено в Добрянке, оно зарегистрировано в налоговой инспекции в 2002 году. С 26 августа прошлого года в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является Эдуард Чу.

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#Общество#Пермь#Зарплата#Инспекция
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