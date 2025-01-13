В Прикамье банкротящаяся организация задолжала своим сотрудникам почти миллион рублей

Posted 13 января, 05:34
Published 13 января, 05:34
Modified 13 января, 05:36
Updated 13 января, 05:36
ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» попалось на нарушении трудового законодательства. Ранее из Пермьстата в Госинспекцию труда Прикамья поступили сведения, что организация задолжала четырем работникам зарплату.
Как рассказали в пресс-службе краевой трудовой инспекции, работодателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. После этого «Управление строительства Пермской ГРЭС» начислило и выплатило зарплату четырем сотрудникам в общей сумме более 982,8 тыс. рублей. Работодатель направил подтверждающие документы в инспекцию труда.
По информации базы Rusprofile, «Управление строительства Пермской ГРЭС» находится в процессе банкротства. Общество с ограниченной ответственностью расположено в Добрянке, оно зарегистрировано в налоговой инспекции в 2002 году. С 26 августа прошлого года в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является Эдуард Чу.