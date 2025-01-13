В продаже появится комикс по созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга»

Как сообщает в своих соцсетях Alpaca, в «Сказе о знаткости Егорьевой» повествование ведется от лица пожилого Деда Егора и его юной версии. В комиксе расскажут, как они впервые встретились с нечистой силой, какая трагедия пробудила знаткость (владение колдовскими навыками — прим. Properm.ru) мальчика и что получилось.