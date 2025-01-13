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Posted 13 января, 03:36

Published 13 января, 03:36

Modified 13 января, 04:21

Updated 13 января, 04:21

Художники создали комикс по вселенной хоррор-игры от пермяков «Черная книга»

В продаже появится комикс по созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга»

13 января 2025, 03:36
Фото: vk.com/alpaka_comics.

Художники создали комикс по вселенной хоррор-игры от пермяков «Черная книга»

Издание расскажет о жизни Деда Егора до событий игры.

По созданной пермяками компьютерной игре «Черная книга» создали комикс-приквел «Черная книга. Сказ о знаткости Егорьевой». Комикс выйдет в независимом московском издательстве Alpaca в феврале или марте текущего года. Видеоигра была создана инди-студией «Мортешка» и вышла летом 2021 года.

Как сообщает в своих соцсетях Alpaca, в «Сказе о знаткости Егорьевой» повествование ведется от лица пожилого Деда Егора и его юной версии. В комиксе расскажут, как они впервые встретились с нечистой силой, какая трагедия пробудила знаткость (владение колдовскими навыками — прим. Properm.ru) мальчика и что получилось.

Фото: vk.com/alpaka_comics

Объем комикса — 56 страниц. Сценарий проекта написал пермяк Никита Фролович, отлично знающий коми-пермяцкую мифологию. Художником комикса стал Аскольд Акишин, а обложку нарисовал Ильдар Алимов, создавший главные арты оригинальной игры «Черная книга».

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#Общество#Пермь#Игры#Комикс#Компьютерные игры#Мифология
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