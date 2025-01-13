В продаже появится комикс по созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга»

Posted 13 января, 03:36
Published 13 января, 03:36
Modified 13 января, 04:21
Updated 13 января, 04:21
По созданной пермяками компьютерной игре «Черная книга» создали комикс-приквел «Черная книга. Сказ о знаткости Егорьевой». Комикс выйдет в независимом московском издательстве Alpaca в феврале или марте текущего года. Видеоигра была создана инди-студией «Мортешка» и вышла летом 2021 года.
Как сообщает в своих соцсетях Alpaca, в «Сказе о знаткости Егорьевой» повествование ведется от лица пожилого Деда Егора и его юной версии. В комиксе расскажут, как они впервые встретились с нечистой силой, какая трагедия пробудила знаткость (владение колдовскими навыками — прим. Properm.ru) мальчика и что получилось.
Объем комикса — 56 страниц. Сценарий проекта написал пермяк Никита Фролович, отлично знающий коми-пермяцкую мифологию. Художником комикса стал Аскольд Акишин, а обложку нарисовал Ильдар Алимов, создавший главные арты оригинальной игры «Черная книга».