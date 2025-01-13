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Posted 13 января, 07:35

Published 13 января, 07:35

Modified 13 января, 07:37

Updated 13 января, 07:37

В воскресенье в районе горы Одинокая в Прикамье пропали четыре туриста

В районе гора Одинокая в Пермском крае потерялись туристы

13 января 2025, 07:35
Фото: fusionbrain.ai.

В воскресенье в районе горы Одинокая в Прикамье пропали четыре туриста

Сюжет
Туризм
Рассказываем, нашли ли их.

В районе горы Одинокая в минувшие выходные пропали четверо туристов. Сигнал о пропаже путешественников в Кизеловском районе Пермского края поступил вчера вечером, 12 января. Специалисты краевой службы спасения установили связь с людьми и начали поиск в 3:00. Поиски осложнила ухудшившаяся погода.

На данный момент все туристы найдены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Путешественников направили на ближайшую базу для осмотра медиками. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пишет в своем Telegram-канале, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС — это нарушение безопасности, сильно усложнившее ее поиски. Всем путешественникам напоминают о необходимости регистрации путешествий в службе спасения.

Ранее Properm.ru писали, что следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту пропажи туристической группы на реке Усьва в июле 2023 года. Группа не была зарегистрирована, в ней было 11 взрослых и столько же детей. Людей искали несколько дней, потом нашли — оказалось, что все живы и здоровы.

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#Происшествия#Пермь#Туризм#Поиск людей#Путешествия#Служба спасения
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