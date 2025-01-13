В районе гора Одинокая в Пермском крае потерялись туристы

Ранее Properm.ru писали, что следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту пропажи туристической группы на реке Усьва в июле 2023 года. Группа не была зарегистрирована, в ней было 11 взрослых и столько же детей. Людей искали несколько дней, потом нашли — оказалось, что все живы и здоровы.