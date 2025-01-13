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Posted 13 января, 10:29

Published 13 января, 10:29

Modified 13 января, 10:32

Updated 13 января, 10:32

Когда в Перми покажут спектакль «Алиса в стране чудес»: открытый показ

В Театре-Тятрике объяснили, когда ждать открытых показов «Алисы в стране чудес»

13 января 2025, 10:29
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Когда в Перми покажут спектакль «Алиса в стране чудес»: открытый показ

Сюжет
Детский мир
Закрытые показы прошли в конце декабря.

Открытая премьера спектакля «Алиса в стране чудес» (3+) на детской сцене Театр-Тятрика может состояться в конце января или начале февраля. В пресс-службе Театра-Театра объяснили корреспонденту Properm.ru, что сейчас актеры уходят на каникулы после новогодних рабочих дней. После их возвращения станут известны точные даты премьеры постановки.

Об отмене всех показов интерактивного спектакля «Алисы в стране чудес» стало известно перед самым Новым годом. В пресс-службе Театра-Театра сообщили, что он технически не готов к показам, необходима доработка технической «начинки» для нужного эффекта сказочности. Всем зрителям пообещали вернуть деньги. Премьера постановки состоялась 27 декабря прошлого года.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Искусство#Театр-театр#Театр#Спектакль#Алиса в стране чудес
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