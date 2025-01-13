В Театре-Тятрике объяснили, когда ждать открытых показов «Алисы в стране чудес»

Открытая премьера спектакля «Алиса в стране чудес» (3+) на детской сцене Театр-Тятрика может состояться в конце января или начале февраля. В пресс-службе Театра-Театра объяснили корреспонденту Properm.ru, что сейчас актеры уходят на каникулы после новогодних рабочих дней. После их возвращения станут известны точные даты премьеры постановки.