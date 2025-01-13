В Театре-Тятрике объяснили, когда ждать открытых показов «Алисы в стране чудес»

Posted 13 января, 10:29
Published 13 января, 10:29
Modified 13 января, 10:32
Updated 13 января, 10:32
Открытая премьера спектакля «Алиса в стране чудес» (3+) на детской сцене Театр-Тятрика может состояться в конце января или начале февраля. В пресс-службе Театра-Театра объяснили корреспонденту Properm.ru, что сейчас актеры уходят на каникулы после новогодних рабочих дней. После их возвращения станут известны точные даты премьеры постановки.
Об отмене всех показов интерактивного спектакля «Алисы в стране чудес» стало известно перед самым Новым годом. В пресс-службе Театра-Театра сообщили, что он технически не готов к показам, необходима доработка технической «начинки» для нужного эффекта сказочности. Всем зрителям пообещали вернуть деньги. Премьера постановки состоялась 27 декабря прошлого года.