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Posted 13 января, 08:19

Published 13 января, 08:19

Modified 13 января, 08:20

Updated 13 января, 08:20

В Пермском крае в ДТП водитель грузовика сети «Красное & Белое» потерял ногу

Водитель грузовика сети «Красное & Белое» лишился ноги в результате ДТП в Прикамье

13 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

В Пермском крае в ДТП водитель грузовика сети «Красное & Белое» потерял ногу

Сюжет
Дтп
Обстоятельства несчастного случая расследуют в трудовой инспекции.

Перед новым годом водитель грузовика сети «Красное & Белое» лишился ноги в результате ДТП в Прикамье. Об обстоятельствах травмы сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Ведомство расследует обстоятельства тяжелого несчастного случая, происшедшего 27 декабря прошлого года с работником ООО «Автотранс», учрежденным ООО «Меркурий Ритейл Холдинг», которое владеет торговыми сетями «Красное & Белое».

Несчастный случай произошел с водителем автомобиля ISUZU, находящимся в служебной поездке в Губахе, в результате дорожно-транспортного происшествия на 117 километре автодороги Кунгур-Чусовой. В результате водитель госпитализирован с множественными травмами тяжелой степени, которые привели, в том числе, к ампутации ноги.

«В настоящее время комиссией по расследованию несчастного случая запрошены материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его служебной командировкой. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

В минувшие новогодние выходные, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Перми зарегистрировано 180 ДТП. В 12 из них 22 человека получили различные травмы, в том числе трое детей.

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#Происшествия#Дтп
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