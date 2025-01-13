Водитель грузовика сети «Красное & Белое» лишился ноги в результате ДТП в Прикамье

Несчастный случай произошел с водителем автомобиля ISUZU, находящимся в служебной поездке в Губахе, в результате дорожно-транспортного происшествия на 117 километре автодороги Кунгур-Чусовой. В результате водитель госпитализирован с множественными травмами тяжелой степени, которые привели, в том числе, к ампутации ноги.