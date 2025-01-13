Все о социальных выплатах в 2025 году — виды и способы получения в Перми

Еще один вид социальной выплаты в 2025 году — единое пособие. Получить его может беременная гражданка РФ, если ее доход составляет менее прожиточного минимума по региону. Размер такой выплаты привязан к доходу, который получает семья. Доплата до установленного минимума может составлять 50 либо 75%, а в некоторых случаях и 100%. Это пособие может быть назначено с того момента, как женщина встала на учет в женскую консультацию по беременности, и выплачивать его могут до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет. Для оформления такого пособия нужно обращаться в МФЦ или в Социальный фонд. Важно, чтобы заявительница соответствовала всем условиям — это требования к уровню дохода, наличие имущества, которое укладывается в определенный перечень, а также наличие дохода от трудовой деятельности у трудоспособных членов семьи или его отсутствие по уважительной причине.