Все о социальных выплатах в 2025 году — виды и способы получения в Перми

Posted 13 января, 07:42
Published 13 января, 07:42
Modified 13 января, 07:45
Updated 13 января, 07:45
Социальные выплаты — это помощь, которую государство предоставляет в формате различных субсидий, доплат к пособиям, а также в виде товаров и отдельных услуг. Такая помощь может быть регулярной или разовой.
Право на поддержку со стороны государства в 2025 году имеют следующие категории граждан:
Важное условие — среднедушевой доход заявителя, который фактически ниже установленного в конкретном регионе прожиточного минимума. При этом причины, в силу которых у гражданина такой доход, не должны зависеть от него самого. Этим критериям могут соответствовать безработные граждане, пенсионеры, а также семьи, в которых воспитываются дети, инвалиды.
Основной формат социальной выплаты для россиян, ставших родителями — это пособие по беременности и родам. Его получают работающие женщины и мужчины (оформление должно быть по ГПД или по ТК РФ), индивидуальные предприниматели и представители ряда профессий, которые делают в Социальный фонд добровольные взносы, студенты очной формы, военнослужащие-контрактники, а также усыновители детей, которым не исполнилось 3 месяца.
Социальное пособие может получить и не работающая официально женщина, но только при наличии у нее гражданства России и при доказанном факте проживания на территории РФ. Также необходим официальный статус безработной — то есть, нужно встать на учет в Центре занятости в течение года с даты потери работы. Увольнение, если оно имело место быть, должно быть обусловлено ликвидацией компании.
Размер пособия по беременности и родам варьируется. Он определяется с учетом типа занятости, а также дохода. В 2024 году минимум, на который могла рассчитывать гражданка России, составлял 88 тысяч рублей за 140 дней, а максимум — 565 тысячи рублей.
Еще один вид социальной выплаты в 2025 году — единое пособие. Получить его может беременная гражданка РФ, если ее доход составляет менее прожиточного минимума по региону. Размер такой выплаты привязан к доходу, который получает семья. Доплата до установленного минимума может составлять 50 либо 75%, а в некоторых случаях и 100%. Это пособие может быть назначено с того момента, как женщина встала на учет в женскую консультацию по беременности, и выплачивать его могут до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет. Для оформления такого пособия нужно обращаться в МФЦ или в Социальный фонд. Важно, чтобы заявительница соответствовала всем условиям — это требования к уровню дохода, наличие имущества, которое укладывается в определенный перечень, а также наличие дохода от трудовой деятельности у трудоспособных членов семьи или его отсутствие по уважительной причине.
Это пособие имеет статус федерального. Претендовать на него может или мать, или отец ребенка, который родился на свет. Факт трудоустройства родителей значения в данном случае не имеет.
Пример: жительница Перми родила ребенка 1 марта 2024 года. Размер единовременной выплаты в ее случае составит 24,6 тысячи рублей. У другой женщины ребенок также родился 1 марта 2024 года, однако эта мама зарегистрирована и проживает в субъекте федерации, в котором действуют районные коэффициенты. Так что у нее единовременная выплата будет больше.
Эта выплата положена каждой женщине при конкретных условиях:
Пример: у жительницы Перми первый ребенок появился на свет в июне 2024 года. Ей выплатили материнский капитал в размере 630,3 тысячи рублей. У другой женщины в то же время родился второй ребенок, за него она получила материнский капитал в размере 202,6 тысячи рублей. У третьей женщины первый ребенок родился в 2018 году, второй — в 2024 году. В ее случае размер маткапитала — 833 тысячи рублей.
Варианты использования средств из маткапитала в 2025 году строго ограничены. Так, деньги можно направить на образование ребенка, на улучшение условий проживания семьи. Также можно оплатить этими деньгами товары, приобретаемые для ребенка-инвалида. Женщина может использовать средства для формирования своей пенсии, ее накопительной части — как частично, так и полностью. Кроме того, из материнского капитала средства можно получать в формате специальной выплаты, пока ребенку не исполнится три года, но только в том случае, если у семьи официально низкий доход.
Государство обеспечивает выплатами граждан, которые получили заболевание на работе или травму в условиях производства. Поддержка осуществляется в формате пособия в связи с нетрудоспособностью (временной) — она составляет 100% от средней заработной платы сотрудника. Установлен максимальный лимит суммы — в 2024 году это 108,7 тысячи рублей.
Если сотрудник в результате болезни или травмы скончался, его семья получает компенсацию от государства в размере 2 млн рублей. Сам сотрудник, если он остался жив, также может претендовать и на единовременную выплату — она составляет 141,4 тысячи рублей.
Кроме того, пострадавшему сотруднику компенсируют расходы на реабилитацию. Предприятие, на котором он получил заболевание или травму, выплачивает компенсацию за причинение морального вреда.
Пермяки, у которых есть инвалидность, а также члены их семей, в 2025 году могут получать от государства ЕДВ — ежемесячную денежную выплату. Ее размер находится в зависимости от следующих факторов:
Жители Перми с инвалидностью имеет право отказаться практически от всех услуг социального типа, и вместо них получать финансовую компенсацию. Единственная услуга, от которой отказаться нельзя — проезд по железной дороге.
Пример: инвалид I группы из Перми принял решение отказаться от всех соцуслуг, в результате каждый месяц вместо них он получает компенсацию в размере 5,3 тысячи рублей. В аналогичной ситуации инвалид II группы получал бы 3,8 тысячи рублей каждый месяц, инвалид III группы — 3 тысячи рублей.
Если же инвалид собирается пользоваться всеми положенными ему соцуслугами, и отказываться ни от одной из них он не хочет, то он будет получать денежные выплаты в меньшем размере. При I группе инвалидности их размер составит 3,7 тысячи рублей, для II группы — 2,2 тысячи рублей, для III — чуть менее 1,5 тысячи рублей.
Как отказаться в 2025 году от социальных услуг инвалиду и получать пособие в полном объеме? Для этого надо было подать заявление заранее — до 1 октября прошлого года, через Социальный фонд, МФЦ или через портал «Госуслуги» в электронном виде.
Государство в 2025 году финансово поддерживает и тех россиян, которые ухаживают за инвалидами I группы и за детьми с инвалидностью. Размер ежемесячной выплаты — 10 тысяч рублей. Рассчитывать на эту сумму могут попечители, а также опекуны инвалидов, усыновители и родители несовершеннолетних. Важное условие — тип трудоустройства: получатель выплаты должен работать из дома, дистанционно, работать в формате неполного дня или вообще не работать.
Эти средства приходят вместе с пенсией инвалида, за которым осуществляется уход, однако для этого потребуется заранее подать специальное подтверждение и заявление. С 2025 года финансовая компенсация автоматически включается в сумму пенсии, если ее получает россиянин в возрасте от 80 лет или инвалид.
Может ли инвалид в 2025 году в Перми получить от государства жилье? Бесплатное жилье предоставляется только в том случае, если семья инвалида объективно нуждается в том, чтобы улучшить жилищные условия. В этом случае на региональном уровне власти могут принять решение о предоставлении квартиры либо дома по договору соцнайма.
В 2025 году пенсионеры в Перми могут получать от государства доплату к пенсии — в том случае, если назначенная выплата не дотягивает до установленного прожиточного минимума. За основу, как правило, берется федеральная цифра для пенсионеров — в 2025 году она составляет 15 250 рублей.
Когда принимается решение о доплате, изучается общий размер пенсии с учетом всех уже назначенных надбавок. В их числе:
Все выплаты складываются и именно эту сумму сравнивают с установленным прожиточным минимумом. Если ПМ выше на федеральном уровне, пенсионеру доплачивают до этой суммы, если на региональном — то соответствующим образом.
Также в 2025 году пенсионеры могут получать специальную доплату от государства, если на их содержании есть несовершеннолетние иждивенцы — например, правнуки, внуки, другие родственники, у которых отсутствуют родители в статусе трудоспособных. Если иждивенец учится в вузе очно, то доплата начисляется до тех пор, пока ему не исполнится 23 года.
Какая сумма доплаты за иждивенцев в 2025 году для пенсионеров? Как правило, это третья часть от фиксированного размера выплаты, то есть, от 8,1 тысячи. Таким образом, за одного иждивенца пенсионеру в 2025 году полагается доплата в размере 2,7 тысячи рублей, за двух — уже 5,4 тысячи рублей, а если иждивенцев трое, то 8,1 тысячи рублей. Это максимальная сумма.
Пример: на содержании пенсионера из Перми находятся двое внуков, один из которых учится в вузе очно, другой — школьник. Право на получение доплаты на школьника подтверждается соответствующим документом — свидетельством о рождении ребенка, со вторым иждивенцем — справкой из вуза и документом, который подтверждает неполучение студентом стипендии.
В 2025 году государство продолжает выплачивать пособия тем, кто имеет статус безработных. Это граждане трудоспособного возраста, которые находятся в поиске работы, что подтверждается фактом их постановки на учет в службе занятости.
Сколько составляет пособие по безработице в Перми в 2025 году? Размер выплаты варьируется от 1,7 до 15,3 тысяч рублей. Стоит отметить, что эти деньги гражданин может получать только в течение полугода, и это максимальный срок.
Еще один вариант финансовой помощи от государства безработным и малоимущим — это социальный контракт. Житель Перми, оставшийся без работы, в 2025 году может оформить его в соцзащите, подтвердив свой низкий уровень дохода, и пообещав, что он либо займется предпринимательством, либо пройдет курс обучения, либо трудоустроится.
Чем соцконтракт отличается от стандартного пособия? Пособие выплачивается на протяжении ограниченного срока, тогда как социальный контракт позволяет гражданину получать стабильный доход.
Жители Перми могут уточнить, какие выплаты и пособия им положены в 2025 году, посетив МФЦ, соцзащиту или отделение Социального фонда. Кроме того, получить эту информацию можно через портал «Госуслуги». В последнем случае нужно настроить получение уведомлений через личный кабинет, и вся информация будет оперативно поступать, если у гражданина появляется право на ту или иную льготу. К примеру, так можно узнать о том, когда и в каком объеме можно получать выплаты в связи с появлением на свет ребенка, или о том, что в связи с инвалидностью гражданин будет получать соответствующую выплату.
Если речь идет о федеральных льготах и выплатах, то все они назначаются исключительно Социальным фондом. Это и все виды пенсий, и оформление средств реабилитации, и материнский капитал в 2025 году в Перми, и пособия на детей. Определенные выплаты назначаются автоматически, а для получения других нужно подавать заявления с комплектом документов через МФЦ, Соцфонд или через «Госуслуги».