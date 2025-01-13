За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений в содержании

Руководители районов и департамента ЖКХ отчитались, что с начала января активно проводятся работы по очистке крыш и тротуаров от снега и льда, а также организованы дополнительные патрули для мониторинга состояния придомовых территорий. В последние дни в связи с резким перепадом температуры и обильными осадками образовалось множество сосулек, свисающих с крыш зданий, отмечает мэр.