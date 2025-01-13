За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений в содержании

Posted 13 января, 15:00
Published 13 января, 15:00
Modified 13 января, 15:02
Updated 13 января, 15:02
На прошлой неделе в дворах Перми было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482. Об этом сообщает глава города Эдуард Соснин.
Руководители районов и департамента ЖКХ отчитались, что с начала января активно проводятся работы по очистке крыш и тротуаров от снега и льда, а также организованы дополнительные патрули для мониторинга состояния придомовых территорий. В последние дни в связи с резким перепадом температуры и обильными осадками образовалось множество сосулек, свисающих с крыш зданий, отмечает мэр.
«Поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за эффективностью работы управляющих и обслуживающих организаций. Наша задача — привести кровли и придомовые территории в надлежащее состояние. Также я поставил перед районами задачу составлять ежедневные отчеты о текущей ситуации с уборкой», — сообщает Соснин.
Он также пригрозил за некачественную и несвоевременную работу управляющим компаниям серьезными мерами — в адрес нескольких УК уже направлены предостережения об устранении нарушений.
По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°. Теплее в аналогичный период было только в 1981 (-3,6°) и 1922 (-4,0°) года.