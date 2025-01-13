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Posted 13 января, 15:00

Published 13 января, 15:00

Modified 13 января, 15:02

Updated 13 января, 15:02

За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений

За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений в содержании

13 января 2025, 15:00
Фото: телеграм-канад Эдуарда Соснина.

За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений

Сюжет
Коммунальный рай
Из них, по данным властей Перми, оперативно устранено чуть больше половины выявленных нарушений.

На прошлой неделе в дворах Перми было выявлено 850 нарушений, из которых оперативно устранили 482. Об этом сообщает глава города Эдуард Соснин.

Руководители районов и департамента ЖКХ отчитались, что с начала января активно проводятся работы по очистке крыш и тротуаров от снега и льда, а также организованы дополнительные патрули для мониторинга состояния придомовых территорий. В последние дни в связи с резким перепадом температуры и обильными осадками образовалось множество сосулек, свисающих с крыш зданий, отмечает мэр.

«Поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за эффективностью работы управляющих и обслуживающих организаций. Наша задача — привести кровли и придомовые территории в надлежащее состояние. Также я поставил перед районами задачу составлять ежедневные отчеты о текущей ситуации с уборкой», — сообщает Соснин.

Он также пригрозил за некачественную и несвоевременную работу управляющим компаниям серьезными мерами — в адрес нескольких УК уже направлены предостережения об устранении нарушений.

По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в период с 1 по 10 января составила -4,6°. Теплее в аналогичный период было только в 1981 (-3,6°) и 1922 (-4,0°) года.

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#Коммунальный рай#Пермь#Снег#Уборка снег#Снег на крышах#Сосульки
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