Заявление на сдачу ЕГЭ в 2025 году необходимо подать до 1 февраля

Нужно учитывать, что в разных вузах для одного и того же направления подготовки или специальности могут быть разные экзамены. Общий перечень установлен Минобрнауки, а вузы выбирают из него те, которые считают предпочтительными. Вузы могут установить альтернативные ЕГЭ одного и того же направления подготовки или специальности — абитуриент сможет выбрать, какие результаты предоставлять, например по физике или химии. Вузы могут установить дополнительные вступительные испытания, которые нужно сдать помимо ЕГЭ в самом вузе.