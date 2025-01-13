Заявление на сдачу ЕГЭ в 2025 году необходимо подать до 1 февраля

Posted 13 января, 12:18
Published 13 января, 12:18
Modified 13 января, 12:20
Updated 13 января, 12:20
Подать заявления на сдачу главных выпускных экзаменов можно в школе, в Министерстве образования или с помощью электронной системы. В заявлении необходимо указать предметы, по которым будете сдавать ЕГЭ. Выбор предметов зависит от выбранного направления подготовки или специальности.
Нужно учитывать, что в разных вузах для одного и того же направления подготовки или специальности могут быть разные экзамены. Общий перечень установлен Минобрнауки, а вузы выбирают из него те, которые считают предпочтительными. Вузы могут установить альтернативные ЕГЭ одного и того же направления подготовки или специальности — абитуриент сможет выбрать, какие результаты предоставлять, например по физике или химии. Вузы могут установить дополнительные вступительные испытания, которые нужно сдать помимо ЕГЭ в самом вузе.
Досрочный период экзаменов начинается с 21 марта государственными экзаменами по географии и литературе. До 11 апреля можно сдать экзамены по практически всем основным дисциплинам, плюс есть резервные дни: 14, 17, 18, 21 апреля.
Основной период сдачи экзаменов начнется с 23 мая с истории, литературы, химии и продлится вместе с резервными и дополнительными днями до 4 июля. Еще один дополнительный период наступит в сентябре (с 4 по 23).
Запись детей, не проживающих на закреплённой территории, проходит с 6 июля по 5 сентября. Приём заявлений может завершиться раньше, если в учебной организации закончатся свободные места.
Где подавать заявление:
Сдающие ЕГЭ должны предоставить оригинал и копию паспорта. Для отслеживания результатов экзамена нужен СНИЛС.
Обязательные экзамены в школе — русский язык и математика. Остальные предметы школьники выбирают сами, их количество не ограничено. ЕГЭ по русскому языку учитывают при поступлении на все направления подготовки или специальности — это обязательный экзамен. По математике есть два вида: базовый и профильный. Профильная математика требуется для поступления на технические специальности и ряд гуманитарных, таких как экономика. Базовая — всем остальным школьникам.
Без ЕГЭ по математике аттестат не выдадут.