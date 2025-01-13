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Posted 13 января, 12:18

Published 13 января, 12:18

Modified 13 января, 12:20

Updated 13 января, 12:20

Заявление на сдачу ЕГЭ в 2025 году необходимо подать до 1 февраля

Заявление на сдачу ЕГЭ в 2025 году необходимо подать до 1 февраля

13 января 2025, 12:18
Фото: 1MI.
Досрочный период экзаменов начинается с 21 марта.

Подать заявления на сдачу главных выпускных экзаменов можно в школе, в Министерстве образования или с помощью электронной системы. В заявлении необходимо указать предметы, по которым будете сдавать ЕГЭ. Выбор предметов зависит от выбранного направления подготовки или специальности.

Нужно учитывать, что в разных вузах для одного и того же направления подготовки или специальности могут быть разные экзамены. Общий перечень установлен Минобрнауки, а вузы выбирают из него те, которые считают предпочтительными. Вузы могут установить альтернативные ЕГЭ одного и того же направления подготовки или специальности — абитуриент сможет выбрать, какие результаты предоставлять, например по физике или химии. Вузы могут установить дополнительные вступительные испытания, которые нужно сдать помимо ЕГЭ в самом вузе.

Досрочный период экзаменов начинается с 21 марта государственными экзаменами по географии и литературе. До 11 апреля можно сдать экзамены по практически всем основным дисциплинам, плюс есть резервные дни: 14, 17, 18, 21 апреля.

Основной период сдачи экзаменов начнется с 23 мая с истории, литературы, химии и продлится вместе с резервными и дополнительными днями до 4 июля. Еще один дополнительный период наступит в сентябре (с 4 по 23).

Запись детей, не проживающих на закреплённой территории, проходит с 6 июля по 5 сентября. Приём заявлений может завершиться раньше, если в учебной организации закончатся свободные места.

Где подавать заявление:

  • Для школьников — в образовательной организации или с помощью электронных сервисов, если такие есть в регионе.
  • Для обучающихся в колледжах — в министерстве образования Пермского края. Понадобится справка из колледжа об окончании обучения в текущем году
  • Для выпускников прошлых лет — также в Минобразования края. Понадобится документ о предыдущем уровне образования или его заверенная копия

Сдающие ЕГЭ должны предоставить оригинал и копию паспорта. Для отслеживания результатов экзамена нужен СНИЛС.

Обязательные экзамены в школе — русский язык и математика. Остальные предметы школьники выбирают сами, их количество не ограничено. ЕГЭ по русскому языку учитывают при поступлении на все направления подготовки или специальности — это обязательный экзамен. По математике есть два вида: базовый и профильный. Профильная математика требуется для поступления на технические специальности и ряд гуманитарных, таких как экономика. Базовая — всем остальным школьникам.

Без ЕГЭ по математике аттестат не выдадут.

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