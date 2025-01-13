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Posted 13 января, 08:42

Published 13 января, 08:42

Modified 13 января, 08:44

Updated 13 января, 08:44

В Березниках лишь вмешательство суда вернуло жителям дома газ.

Жители дома в Березниках остались без газа из-за негостеприимного соседа

13 января 2025, 08:42
Фото: 1MI.

В Березниках лишь вмешательство суда вернуло жителям дома газ.

Сюжет
Приставы
Лишь благодаря суду и судебным приставам в многоквартирный дом вернулся газ.

Жители дома в Березниках остались без газа из-за негостеприимного соседа. Судебные приставы обеспечили доступ в квартиру для проведения ремонта коммуникаций, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Газовой службой совместно с обслуживающей организацией проводилось плановое техническое обслуживание внутридомового оборудования в жилом доме в Березниках. В ходе обследования в одной из квартир было обнаружено падение давления газа в стояке. Для устранения неполадок необходимо было произвести ремонт непосредственно в квартире одного из жильцов дома, однако сотрудников газовой службы владелец дальше порога не пустил. Во избежание негативных последствий пришлось отключить разводку, что лишило газа соседей несговорчивого жильца.

Управляющая компания подала иск на негостеприимного гражданина. Суд встал на сторону истца и обязал местного жителя обеспечить беспрепятственный доступ в его жилое помещение. Судебным приставом было немедленно возбуждено исполнительное производство, о чем своевременно был уведомлен владелец жилого помещения. Мужчину предупредили о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о негативных последствиях в виде штрафа в случае, если доступ в квартиру предоставлен не будет.

Гражданин согласился с требованиями и впустил в квартиру представителей организации-взыскателя, которые осуществили необходимые ремонтные работы. Газ снова поступил в квартиры жильцов дома.

Жители Пермского края совместными усилиями в 2024 году накопили двухмиллиардный долг за свет, тепло и газ.

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#Происшествия#Суд#Приставы#Березники
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