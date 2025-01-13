Жители дома в Березниках остались без газа из-за негостеприимного соседа

Управляющая компания подала иск на негостеприимного гражданина. Суд встал на сторону истца и обязал местного жителя обеспечить беспрепятственный доступ в его жилое помещение. Судебным приставом было немедленно возбуждено исполнительное производство, о чем своевременно был уведомлен владелец жилого помещения. Мужчину предупредили о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о негативных последствиях в виде штрафа в случае, если доступ в квартиру предоставлен не будет.