Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину для своих конфет

Posted 14 января, 06:23
Published 14 января, 06:23
Modified 14 января, 06:26
Updated 14 января, 06:26
Один из акционеров Пермской кондитерской фабрики Алексей Пыхтеев будет выращивать смородину. Он учредил фирму в Ординском округе, пишет «Коммерсант-Прикамье».
ООО «Жизньягода» зарегистрировано на территории деревни Белое Озеро, оно станет поставщиком ягод для дальнейшего использования в качестве сырья для кондитерских изделий фабрики «Пермская» (сейчас ПКФ импортирует смородину). Примерная площадь сбора урожая составит 30–50 га.
Согласно данным Rusprofile, компания занимается выращиванием зерновых, семечковых, плодовых и ягодных культур. Кроме этого общество занимается производством соковой продукции. Генеральный директор — Игорь Запевалов, руководитель ассоциации «Аграрное предпринимательство Пермского края». Учредитель — Алексей Пыхтеев.