Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину для своих конфет

ООО «Жизньягода» зарегистрировано на территории деревни Белое Озеро, оно станет поставщиком ягод для дальнейшего использования в качестве сырья для кондитерских изделий фабрики «Пермская» (сейчас ПКФ импортирует смородину). Примерная площадь сбора урожая составит 30–50 га.