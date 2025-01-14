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Posted 14 января, 06:23

Published 14 января, 06:23

Modified 14 января, 06:26

Updated 14 января, 06:26

Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину

Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину для своих конфет

14 января 2025, 06:23
Фото: кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (6+).

Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину

Из ягод будут делать сладости.

Один из акционеров Пермской кондитерской фабрики Алексей Пыхтеев будет выращивать смородину. Он учредил фирму в Ординском округе, пишет «Коммерсант-Прикамье».

ООО «Жизньягода» зарегистрировано на территории деревни Белое Озеро, оно станет поставщиком ягод для дальнейшего использования в качестве сырья для кондитерских изделий фабрики «Пермская» (сейчас ПКФ импортирует смородину). Примерная площадь сбора урожая составит 30–50 га.

Согласно данным Rusprofile, компания занимается выращиванием зерновых, семечковых, плодовых и ягодных культур. Кроме этого общество занимается производством соковой продукции. Генеральный директор — Игорь Запевалов, руководитель ассоциации «Аграрное предпринимательство Пермского края». Учредитель — Алексей Пыхтеев.

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#Кондитерская фабрика пермская#Фермерство#Ягоды
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