Авиарейсы из Казани и Ижевска направляют в Пермь

Авиарейсы, летевшие из Омска и Кемерово в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Пермь, сообщает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта. Также в краевую столицу перенаправили борты, следовавшие из Москвы в Ижевск.