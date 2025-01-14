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Posted 14 января, 10:02

Published 14 января, 10:02

Modified 14 января, 10:04

Updated 14 января, 10:04

Авиарейсы из Казани и Ижевска направляют в Пермь

Авиарейсы из Казани и Ижевска направляют в Пермь

14 января 2025, 10:02
Фото: properm.ru.
Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорты закрыли из-за атаки БПЛА.

Авиарейсы, летевшие из Омска и Кемерово в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Пермь, сообщает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта. Также в краевую столицу перенаправили борты, следовавшие из Москвы в Ижевск.

Сегодня утром, 14 января, в результате атаки беспилотников в Казани произошло возгорание — загорелась газовая цистерна. Аэропорт столицы Татарстана был временно закрыт. Временные ограничения были введены и в аэропорту Ижевска.

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#Военная операция на Украине#Сво#Ижевск#Казань#БПЛА#Атака беспилотников#Атака бпла
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