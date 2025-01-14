Авиарейсы из Казани и Ижевска направляют в Пермь

Posted 14 января, 10:02
Published 14 января, 10:02
Modified 14 января, 10:04
Updated 14 января, 10:04
Авиарейсы, летевшие из Омска и Кемерово в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Пермь, сообщает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта. Также в краевую столицу перенаправили борты, следовавшие из Москвы в Ижевск.
Сегодня утром, 14 января, в результате атаки беспилотников в Казани произошло возгорание — загорелась газовая цистерна. Аэропорт столицы Татарстана был временно закрыт. Временные ограничения были введены и в аэропорту Ижевска.