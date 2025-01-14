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Posted 14 января, 08:15

Published 14 января, 08:15

Modified 14 января, 08:17

Updated 14 января, 08:17

Бастрыкин заинтересовался ЧП с пострадавшими на концерте IVAN ZOLO в Кемерове

Бастрыкин заинтересовался ЧП с пострадавшими на концерте IVAN ZOLO в Кемерове

14 января 2025, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.
Правоохранительные органы проводят проверки.

В Кемерове следователи проводят процессуальную проверку после концерта стримера и певца IVAN ZOLO в ночном клубе, прошедшего 12 января. Они предполагают, что организаторы оказали не безопасные для жизни и здоровья потребителей услуги. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял результаты проверки на контроль, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что организаторы продали больше билетов на концерт IVAN ZOLO, чем могло вместить помещение. В итоге в зале началась давка, и стеклянная перегородка рухнула вместе с посетителями. Несколько человек, в том числе, дети, получили травмы. Проверку по факту инцидента проводят следователи и прокуратура.

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