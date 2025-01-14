Бастрыкин заинтересовался ЧП с пострадавшими на концерте IVAN ZOLO в Кемерове

Ранее стало известно, что организаторы продали больше билетов на концерт IVAN ZOLO, чем могло вместить помещение. В итоге в зале началась давка, и стеклянная перегородка рухнула вместе с посетителями. Несколько человек, в том числе, дети, получили травмы. Проверку по факту инцидента проводят следователи и прокуратура.