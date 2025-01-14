Бастрыкин заинтересовался ЧП с пострадавшими на концерте IVAN ZOLO в Кемерове

Posted 14 января, 08:15
Published 14 января, 08:15
Modified 14 января, 08:17
Updated 14 января, 08:17
В Кемерове следователи проводят процессуальную проверку после концерта стримера и певца IVAN ZOLO в ночном клубе, прошедшего 12 января. Они предполагают, что организаторы оказали не безопасные для жизни и здоровья потребителей услуги. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял результаты проверки на контроль, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее стало известно, что организаторы продали больше билетов на концерт IVAN ZOLO, чем могло вместить помещение. В итоге в зале началась давка, и стеклянная перегородка рухнула вместе с посетителями. Несколько человек, в том числе, дети, получили травмы. Проверку по факту инцидента проводят следователи и прокуратура.