По сообщению «Ридуса», Кузнецов указал на то, что количество заявок от граждан западных стран, включая США, на получение российского гражданства или вида на жительство значительно возросло. Тем не менее, многие из желающих сталкиваются с медлительностью российского бюрократического аппарата. По его словам, мигрантам из Средней Азии легче приехать и адаптироваться в России, чем традиционалистам из Америки или Западной Европы. России необходимо усовершенствовать эту систему. Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что лесные пожары в Калифорнии находятся в сознании западных традиционалистов, поддерживающих Россию, как своего рода «кара небесная» за сближение политиков с ЛГБТ*-движением. При этом, даже без учета этих событий, миграционные потоки из Запада в Россию остаются довольно значительными.