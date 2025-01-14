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Posted 14 января, 12:22

Published 14 января, 12:22

Modified 14 января, 12:24

Updated 14 января, 12:24

Девушка-курьер мошенников лишила жителя Чайковского более чем 1,1 млн. руб.

Девушка-курьер мошенников лишила жителя Чайковского более чем 1,1 миллиона

14 января 2025, 12:22
Фото: 1MI.

Девушка-курьер мошенников лишила жителя Чайковского более чем 1,1 млн. руб.

Сюжет
Чайковский
Сейчас жительнице соседнего региона вынесен приговор.

В Чайковском суд вынес приговор 20-летней девушке — жительнице Свердловской области. Она была курьером мошенников и лишила жителя Чайковского более чем 1,1 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале 2024 года приятель предложил девушке криминальную работу. В ее обязанности входило наблюдение за окружающей обстановкой в момент передачи жертвой преступной схемы «Родственник в беде» денег курьеру.

По заданию куратора, руководившего действиями через один из мессенджеров, в феврале прошлого года девушка вместе с молодым человеком, с которым ранее не была знакома, приехали в Чайковский. Здесь у многоквартирных домов состоялась передача потерпевшей пакета, в котором находились более 1,1 млн рублей. В роли получателя денежных средств выступил спутник девушки.

Далее курьер отдал содержимое пакета наблюдавшей с торца дома за передачей денег фигурантке уголовного дела. Далее девушка в одном из пунктов криптовалюты, расположенных на территории Удмуртской Республики, провела обмен денег на цифровую валюту и отправила их через терминал на указанный куратором счет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий уже через две недели гражданка была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Чайковскому городскому округу на территории Екатеринбурга. Она не стала отрицать вину в совершении преступления, в содеянном раскаялась.

В отношении соучастников преступления были возбуждены отдельные уголовные дела. Курьер мошенников задержан и находится под следствием.

Судом девушка признана виновной в совершении мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с взысканием суммы причиненного имущественного ущерба.

Сегодня стало известно, что мошенники начали писать жителям Пермского края от имени сотрудников регионального Минприроды.

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#Происшествия#Общество#Суд#Мошенники#Чайковский
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