Девушка-курьер мошенников лишила жителя Чайковского более чем 1,1 миллиона

По заданию куратора, руководившего действиями через один из мессенджеров, в феврале прошлого года девушка вместе с молодым человеком, с которым ранее не была знакома, приехали в Чайковский. Здесь у многоквартирных домов состоялась передача потерпевшей пакета, в котором находились более 1,1 млн рублей. В роли получателя денежных средств выступил спутник девушки.