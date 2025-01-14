Эксперт рассказал о возможных последствиях встречи Трампа с Путиным

Как пишет «Ридус», Майк Уолтц, который станет помощником Трампа, сообщил, что подготовка к этой встрече уже находится в процессе. Он также рассказал, что совсем скоро пройдет телефонный разговор между лидерами двух государств. Климов, в свою очередь, отметил, что администрация прежнего президента Америки Байдена выбрала неправильную позицию, отказавшись от диалога с лидером РФ. По его словам, Трамп выбирает иной подход. Поэтому контакт все-таки состоится. Встреча лидеров России и Америки может улучшить отношения между государствами. Конечно, когда общаются главы государств, у каждого из них есть собственные интересы. У российского лидера есть свои национальные цели, у Трампа — свои. Однако давление на Путина не принесёт результаты, считает эксперт.