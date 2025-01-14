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Posted 14 января, 07:39

Published 14 января, 07:39

Modified 14 января, 07:41

Updated 14 января, 07:41

Эксперт рассказал о возможных последствиях встречи Трампа с Путиным

14 января 2025, 07:39
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал свое мнение относительно новой встречи лидера США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как пишет «Ридус», Майк Уолтц, который станет помощником Трампа, сообщил, что подготовка к этой встрече уже находится в процессе. Он также рассказал, что совсем скоро пройдет телефонный разговор между лидерами двух государств. Климов, в свою очередь, отметил, что администрация прежнего президента Америки Байдена выбрала неправильную позицию, отказавшись от диалога с лидером РФ. По его словам, Трамп выбирает иной подход. Поэтому контакт все-таки состоится. Встреча лидеров России и Америки может улучшить отношения между государствами. Конечно, когда общаются главы государств, у каждого из них есть собственные интересы. У российского лидера есть свои национальные цели, у Трампа — свои. Однако давление на Путина не принесёт результаты, считает эксперт.

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