Китайцы продолжают увеличивать вывоз леса из Пермского края

За первые две недели этого года, с 1 по 14 января из Пермского края экспортировано в Китай 2,9 тыс. кубометров лесопродукции. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.