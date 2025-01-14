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Posted 14 января, 12:47

Published 14 января, 12:47

Modified 14 января, 12:49

Updated 14 января, 12:49

Из Пермского края с начала года в Китай вывезено более 3 тыс. кубометров леса

Китайцы продолжают увеличивать вывоз леса из Пермского края

14 января 2025, 12:47
Фото: 1MI.

Из Пермского края с начала года в Китай вывезено более 3 тыс. кубометров леса

За первые две недели года уже вывезено почти 3 тысячи кубометров лесопродукции.

За первые две недели этого года, с 1 по 14 января из Пермского края экспортировано в Китай 2,9 тыс. кубометров лесопродукции. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За аналогичный период 2024 года поставки данной продукции в Китай не осуществлялись, сообщают в ведомстве.

Так, 10 января, на территории края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 1 тыс. кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Китай. Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», который показал отсутствие карантинных вредных организмов.

Всего же с начала 2024 года на средину ноября минувшего года из Пермского края было вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции.

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#Экономика#Лес#Экспорт#Китай
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