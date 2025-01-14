Коллектив филиала «ПМУ» получил благодарность Президента

Posted 14 января, 12:44
Published 14 января, 12:44
Modified 14 января, 12:44
Updated 14 января, 12:44
В 2024 году в филиале «ПМУ» был осуществлен значимый прорыв для отрасли азотных удобрений: специалисты предприятия, технической дирекции «Уралхима» и производителя оборудования «Азотреммаш» собственными силами разработали, изготовили и смонтировали внутренние устройства колонны синтеза аммиака «ПМУ». Среди других важных достижений трудового коллектива также — успешно проведенный в 2024 году капитальный ремонт производственных мощностей предприятия, ставший самым масштабным за последние 16 лет.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
Филиал «ПМУ» — это современное производство, которое выпускает продукцию премиального качества, востребованную в России и других странах. Предприятие привержено непрерывным улучшениям во всех сферах и использует наилучшие доступные технологии.