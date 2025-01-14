Компания Azur Air будет летать из Перми в Гоа и на Пхукет до апреля

Posted 14 января, 05:33
Published 14 января, 05:33
Modified 14 января, 05:35
Updated 14 января, 05:35
Авиакомпания Azur Air продлила полетную программу из Перми в Индию и Таиланд. Как обращает внимание Business Class, рейсы на остров Пхукет продлены до 6 апреля, а в Гоа — по 10 апреля текущего года. Время перелета из Перми на тайский остров составляет от 8 часов 45 минут и от 6 часов 55 минут в индийский штат.
По данным агрегатора Tourvisor, стоимость пакетного тура в Гоа на одного пермяка на 11 ночей составит от 74,2 тыс. рублей. Аналогичный тур на Пхукет стоит от 97,6 тыс. рублей.
Ранее, 5 декабря, первый прямой рейс до Гоа компании Azur Air отправился со 100%-ной загрузкой.