Компания Azur Air будет летать из Перми в Гоа и на Пхукет до апреля

Авиакомпания Azur Air продлила полетную программу из Перми в Индию и Таиланд. Как обращает внимание Business Class, рейсы на остров Пхукет продлены до 6 апреля, а в Гоа — по 10 апреля текущего года. Время перелета из Перми на тайский остров составляет от 8 часов 45 минут и от 6 часов 55 минут в индийский штат.