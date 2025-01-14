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Posted 14 января, 05:33

Published 14 января, 05:33

Modified 14 января, 05:35

Updated 14 января, 05:35

Чартерная авиакомпания Azur Air добавила рейсы из Перми в Индию и Таиланд

Компания Azur Air будет летать из Перми в Гоа и на Пхукет до апреля

14 января 2025, 05:33
Фото: unsplash.com.

Чартерная авиакомпания Azur Air добавила рейсы из Перми в Индию и Таиланд

Сюжет
Аэропорт
Пакетный тур на Пхукет стоит около 100 тыс. рублей на человека.

Авиакомпания Azur Air продлила полетную программу из Перми в Индию и Таиланд. Как обращает внимание Business Class, рейсы на остров Пхукет продлены до 6 апреля, а в Гоа — по 10 апреля текущего года. Время перелета из Перми на тайский остров составляет от 8 часов 45 минут и от 6 часов 55 минут в индийский штат.

По данным агрегатора Tourvisor, стоимость пакетного тура в Гоа на одного пермяка на 11 ночей составит от 74,2 тыс. рублей. Аналогичный тур на Пхукет стоит от 97,6 тыс. рублей.

Ранее, 5 декабря, первый прямой рейс до Гоа компании Azur Air отправился со 100%-ной загрузкой.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Путешествия#Авиарейсы#Индия#Таиланд
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