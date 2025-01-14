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Posted 14 января, 11:44

Published 14 января, 11:44

Modified 14 января, 11:46

Updated 14 января, 11:46

Почему в Сивинском округе запретили купания на Крещение

Крещенские купания запретили в Сивинском округе. Почему

14 января 2025, 11:44
Фото: 1MI.

Почему в Сивинском округе запретили купания на Крещение

Сюжет
Праздник
Чиновники приняли решение на вчерашнем заседании комиссии по ЧС.

Власти Сивинского муниципального округа запретили жителям окунаться в проруби на Крещение Господне, сообщили в пресс-службе администрации округа. Этот праздник православные христиане отмечают в ночь на 19 января.

Чиновники объяснили запрет тем, что толщина льда на месте расположения проруби менее 25 см. Причиной такого тонкого льда стала оттепель. Власти приняли решили отменить крещенские купания на всех водоемах округа во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС вчера, 13 января.

На Крещение Господне в Перми в прошлом году в прорубь нырнули более 1,5 тыс. человек. Как и в нынешнем году, в краевой столице оборудовали три организованных купели.

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#Общество#Пермь#Праздник#Крещение#Крещение Господне#Сива
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